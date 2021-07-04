Aspiratör bacasına yavru kuşlar için 2 haftadır aspiratörünü çalıştırmıyor - Son Dakika

Aspiratör bacasına yavru kuşlar için 2 haftadır aspiratörünü çalıştırmıyor

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesindeki bir evin aspiratör bacasında yuva kuran kuşların yavruları telef olmaktan son anda kurtarılırken, ev sahibi kuşların büyümesi için 2 haftadır aspiratörünü kullanmıyor.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküller Köyü'nde yaşayan Ümran Kocabaş, evinin mutfağında yemek yaptığı sırada aspiratörün bacası çekmeyince kontrol etmeye başladı. Bu sırada bacadan gelen kuş seslerini de duyan Kocabaş, aspiratörü kapatarak boruyu çıkarttığında kuşun yuva yaptığını ve yavruladığını fark etti. Aspiratör bacası borusuna 8 yavru kuşu görünce şaşkına dönen Kocabaş, bacadan girip çıkan Kuyruksallayan kuşlarının yavrularını büyütmelerine kadar aspiratörü çalıştırmamaya karar verdi.

Ümran Kocabaş (39), kuyruksallayan kuşlarının aspiratör baca borusunda yaptığı yuvadaki 8 yavruyu son anda telef olmaktan kurtardığını belirterek, "Sesleri duyunca aspiratörün bacasını açtım. Zarar görmesinler diye aspiratörü 2 haftadır hiç açmadım. Mutfak penceresinden havalandırma yaparak yemek yapıyoruz. Yavrular büyüyünceye kadar buna devam edeceğiz" dedi.