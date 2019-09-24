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Aspiratör yangın çıkardı

55 dakika önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Aspiratör yangın çıkardı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.


Olay, öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Behlül B.'ye ait olduğu öğrenilen evin mutfağındaki aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, doğal gaz ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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