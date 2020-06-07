Aspiratöre giren ebabili, itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

DÜZCE'de, mutfakta aspiratörden gelen kuş sesini fark eden Derya Uzun, itfaiyeden yardım istedi. Bacadan aspiratörün içine giren ebabil çıkarılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzce'nin Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta bulunan evinde kahvaltı hazırlamak için mutfağına giren Derya Uzun, aspiratörden gelen sesleri duydu. Aspiratörün içinde kuş olduğunu fark eden Uzun, itfaiyeye durumu bildirdi. Eve gelen itfaiye ekibi, bacadan aspiratörün içine giren ebabili çıkardı. İtfaiyeciler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.