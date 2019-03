Aspirin ve Pansuman Tedavisiyle Yetinileceği Anlaşılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkede üretim kapasitesini artıracak, tarladaki yangını söndürecek hiçbir tedbir yok. Seçim geçene kadar varsa yoksa krizin işaretlerini gizleyecek aspirin ve pansuman tedavisiyle yetinileceği anlaşılıyor.

Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlattı. Seçimlerde belediye başkanları ile muhtarların seçileceğini ancak buna rağmen iktidarı bir "koltuk korkusu"nun sardığını söyleyen Öztrak, "Birkaç belediye kaybetmemek için saray koalisyonu görülmemiş seviyesizlikte bir kampanya yürüyor." görüşünü paylaştı. Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:



"Devletin tüm imkanlarını kullanan AK Parti Genel Başkanı, sırtındaki cumhurbaşkanlığı gömleğinin arkasına da saklanarak millete ve muhalefete her gün ağız dolusu hakaret ediyor. Kendisine bir yanıt verildiğinde ise soluğu derhal mahkemede alıp, yandaş savcı ve hakimler eliyle milyonlarca liralık tazminat kararlarıyla muhalefetin sesini kısmaya çalışıyor. 2300 yıllık bir devlet geleneğimiz var, 141 yıllık anayasa geleneğimiz var, acısıyla tatlısıyla 73 yıldır süren çok partili bir demokratik yaşamımız var ve Türkiye 1946'dan bu yana 20 genel seçim, 14 tane de yerel seçim görmüş. Ama Türkiye Cumhuriyeti kendi milletine 'terörist' diyen, cumhurbaşkanlığı gömleğinin arkasına gizlenmiş bir parti genel başkanını daha önce hiç görmemiş. Bu seçimlerde ne yazık ki böyle bir skandala, rezalete tanıklık ediyoruz.



Bu ülkede, CHP'li, AK Parti'li, HPD'li, MHP'li, Saadet Parti'li, İYİ Parti'li demeden her vatandaş vergisini veriyor. Askerlik vazifesini parti ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlar yerine getiriyor. Askerlerimiz hain pusularda şehit olurken gelen hain kurşun partili ayrımı yapıyor mu? Yapmıyor. Peki terörist kurşunlarının yapmadığı bu ayrımı bu ülkede kim yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini, beraberliğini sağlayacağına namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş AK Parti Genel Başkanı yapıyor. Erdoğan, belediye seçimlerde kendine oy vermeyecek tüm vatandaşları 'terörist' diye yaftalıyor."



Bu duruma AK Parti'den başka partilere oy veren şehit anaları, babalarının isyan ettiğini belirten Öztrak, vatan savunmasına gidenlerin partisinin olmayacağını vurguladı. Faik Öztrak, "Evlatlarını bu ülke için toprağa vermiş şehit aileleri sırf AK Parti'ye oy vermiyor diye terörist mi olacak? 1 Nisan sabahı AK Parti Genel Başkanı hangi yüzle çıkıp 'Ben 81 milyonun cumhurbaşkanıyım' diyebilecek. Birkaç belediye başkanlığı için bu kadar kalp kırmaya, 81 milyonu parçalamayı göze almaya değer mi? Milleti bölüp parçalayan bu seçim kampanyası ne Türkiye'ye ne AK Parti'ye ne AK Parti'nin Genel Başkanına ne de sarayın bekçisine bir hayır getirmeyecektir." diye konuştu.



Beka tartışması



İktidarın bir "beka tartışması" tutturduğunu belirten Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 23 Ekim 2018'deki grup toplantısındaki sözlerini hatırlattı.



Bahçeli'nin o konuşmada, "Kendi yolumuzu çizeceğiz, artık bir ittifak arayışında değiliz." diyerek AK Parti ile taktığı "ittifak yüzüğü"nü kaldırıp attığını dile getiren Öztrak, "Bundan 4 ay önce bu ülkenin beka sorunu yoktu da yüzüğü birkaç hafta sonra tekrar taktıktan sonra mı beka sorunu başladı?" dedi.



Bahçeli'nin milli harp sanayinin en stratejik tesislerinden, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın "Katarlılara peşkeş çekilmesi"ne tek bir laf etmediğini öne süren Öztrak, "Bekanın milletin değil, saray iktidarının koltuk bekası olduğu artık gayet iyi anlaşılıyor. Ben milletimizin kalbini kıran saray koalisyonunu Yunus'un 'Bir kez gönül yıktın ise/ Bu kıldığın namaz değil/ Yetmiş iki millet dahi/ Elin yüzün yumaz değil' dizeleriyle uyarayım." ifadesini kullandı.



Enflasyon rakamları



Enflasyon rakamlarının dün açıklandığını anımsatan Öztrak, şubatta da yıllık enflasyonun her türlü piyasa dışı müdahaleye rağmen yüzde 20 civarında kaldığını söyledi. Türkiye'nin halen dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ülkesinden biri olduğunu ve üçüncü dünya ülkeleri ile aynı ligde yer aldığını kaydeden Faik Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Hal böyle iken sarayın sosyete damadı çıkıp milletle alay eder gibi 'Aldığımız tedbirler etkisini göstermeye başladı.' diyor. Peki aldıkları tedbirler nedir? TÜİK'in 2019'da seçim kriterlerini değiştirerek bazı marketlerden fiyat derlenmeye başlanması. Marketlere ve fabrikalara açılan tehdit telefonları. Milleti saatlerce kuyrukta bekleten tanzim satış mağazaları açma. Zamları idari kararlarla seçim sonrasına erteleme. Akaryakıt fiyatlarında şubatta yapılması gereken zammı ay sonuna denk getirip, yüzde 7'ye yaklaşan benzin zamlarının sadece yüzde 2'sinin şubat ayı fiyatlarına yansımasını sağlamak. Ülkede üretim kapasitesini artıracak, tarladaki yangını söndürecek hiçbir tedbir yok. Seçim geçene kadar varsa yoksa krizin işaretlerini gizleyecek aspirin ve pansuman tedavisiyle yetinileceği anlaşılıyor."



Marketlere inceleme



Öztrak, Rekabet Kurumunun 23 market zinciri hakkında, meyve ve sebzelerin satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlarda bulunup bulunmadıklarını tespit amacıyla bir soruşturma açtığını söyledi.



Kurumun, geçen yıl ağustos ayında da benzer bir soruşturmayı patates soğan fiyatlarıyla ilgili yaptığını ve 10 toptancıyı incelenmeye aldığını aktaran Öztrak, inceleme sonunda "terörist ilan edilen bu toptancıların herhangi bir eylemine rastlanmadığı"nın belirtildiğini dile getirdi.



Bu incelemede, hem patates hem de soğan fiyatlarının artışında, ürün hastalıkları, çiftçinin ürün tercihinde değişme gibi faktörlerin öne çıktığının belirlendiğine işaret eden Öztrak, "Rekabet Kurumu 'Sorun tedarik zincirinde değil, sorun tarlada.' diyor. Papağana 'arz talep' demeyi öğretin iktisatçı olur. Talep artarken arzı düşen bir ürünün fiyatı artar. Bu en temel iktisat kuralıdır. Üretim meselesi çözülmeden, üreticiye ekilecek ürün için yol gösterilmeden, destek verilmeden, güçlü üretici kooperatifleri ve birlikleri olmadan mutfaktaki yangını söndürmeniz mümkün değil." dedi.



Geçen yıl 1 lira 41 kuruş olan soğanın bu sene 4 lira 50 kuruşa, 2 lira 17 kuruş olan pırasanın şimdi 5 lira 48 kuruşa, 2,5 lira olan ıspanağın da 5 lira 90 kuruşa yükseldiğini belirten Öztrak, "Bir de sıkılmadan sebep oldukları bu soğan, patates kuyruklarına varlık kuyruğu diyorlar. Milletimiz bu ülkede daha önce ithal tüp ve yağ kuyruğuna girmişti ama milletimiz ilk defa 12 bin yıldır tarım yapılan bu topraklarda, kendi ürettiği patatesi soğanı almak için kuyruklarda bekliyor. Bu beceriksiz iktidar bu bereketli topraklarda maalesef bunu da bize gösterdi. Memlekette varlık olsa kuyruk mu olur? Bu, olsa olsa beceriksiz iktidar kuyruğudur." görüşünü savundu.



"35 milyar dolar nereden geldi"



Daha önce "Suriyelilere 35 milyar dolar harcandığını" söyleyen AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Ordu mitinginde "Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur." dediğini belirten Öztrak, 35 milyar dolarla Boğaz'a 10 Yavuz Selim Köprüsü ve 30 Avrasya Tüneli yapılabileceğini, 55 otomobil fabrikası kurulup 85 bin vatandaşa istihdam sağlanabileceğini ifade etti.



"Bu 35 milyar dolar AB'den, ABD'den veya başka ülkelerden, Körfezden gelmediyse veya birileri Amerika'daki dolar basma matbaasını Türkiye'ye getirmediyse nereden geldi?" diye soran Öztrak, şöyle konuştu:



"Suriyeliler için 35 milyar doları hazineye yük olmadan karşıladığını söyleyen Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar söz konusu olunca neden aynı mahareti gösteremiyor? Suriyeliler için 35 milyar doları harcarken formül bulmakta zorlanmayan Erdoğan atanamayan öğretmenlerimizi atama konusunda neden bir formül bulamıyor? 'İstanbul'da bebeği olan annelerden toplu taşıma ücreti almayacağım' diyen belediye başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'na 'Sen kimin parasını kime veriyorsun?' diye hesap soruyor ama aynı Erdoğan Suriyelilere harcadığı 35 milyar doların hesabını nedense bir türlü açık seçik veremiyor. Tam bir kara kutu bu harcama."



Suriye meselesinin Türkiye için sadece bir güvenlik ve dış politika sorunu olmaktan çıktığını, sosyal dengeleri sarsan, ekonomi için kara deliğe dönüşen ciddi bir sorun olmaya başladığını iddia eden Öztrak, "Erdoğan bu konuda sürekli top çeviriyor ama bu hataların bedelini sadece bizim kuşaklarımız değil, maalesef bizim torunlarımız da ödeyecek." dedi.



"Trump'un açıklamasının zamanı manidar"



Öztrak, dün açıklanan rakamlara göre şubatta ihracattaki yüzde 3,7'lik sınırlı artışa karşılık, ithalatta yüzde 19'a yakın bir düşüşün olduğuna işaret ederek bunun ekonomideki şiddetli daralmanın şubat ayında da hız kesmeden sürdüğünü gösterdiğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'yi mevcut ticaret sisteminden çıkaracağını" açıklamasının önemli bir haber olduğunu vurgulayan Öztrak, "Tam S-400 pazarlıkları öncesinde gelen bu açıklamanın zamanlaması manidardır. Gerekçe ironiktir. Anlaşılan rahibi oval ofise jet hızıyla yetiştirmek yetmemiştir. Bu gelişme ivme kaybeden ihracatımızı daha da olumsuz etkileyecektir." diye konuştu.



Öztrak, vatandaşları, dertlere derman 5 yıllık bir yolculuk için CHP belediyelerine ve Millet İttifakı adaylarına oy vermeye çağırdı.



Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CHP'yi 'PKK, FETÖ, DHKP-C, TİKKO ve Esed'le birlikte olmak' ile suçladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar 'AK Parti'ye vereceğiniz oylardan dolayı Allah mahşerde sizlere hesap sormaz.' dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Yüce dinimizi bu seçimlere alet etmek iktidar kanadının çaresizliğini ortaya koyuyor. Yine aynı şekilde CHP'yi veya kendileri dışındaki herkesi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermek de seçimler konusunda saray iktidarının ne kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğunu açık seçik ortaya koyuyor." dedi.



"HDP'nin kendi iç işidir"



Bu seçimlerde "O terörist, bu terörist" demek yerine, milletin açlığına, işsizliğine, sıkıntılarına nasıl çare olunacağına bakılması gerektiğini kaydeden Öztrak, "Dönüp baksak geçmişte saray iktidarının tüm bu terör örgütleriyle beraberliği olmuştur. 'Kardeşim Esad.' diyen biz değildik ki. 2013 yılında 'Lazistan, Kürdistan'ı kendisi söyledi. Bunlarla milletin gözünü boyamaları artık mümkün değil." diye konuştu.



Öztrak, anketlerle ilgili bir soruya, "Anketlerle ilgili manipülasyon olur ama bugüne kadar anketler konusunda ağzını açmayan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan ve partinin diğer yöneticileri bu anketlere neden takmıştır? Neden MHP de bunların peşine takılmaktadır? İstedikleri şeyi görmedikleri zaman çılgına dönüyorlar. Demek ki anketlerden bunlar istedikleri sonuçları göremiyorlar. Çok büyük sıkıntıdalar." yanıtını verdi.



"HDP'nin bazı ilçelerde adaylarını muhalefet lehine çekmesi"nin sorulduğu Öztrak, "HDP'nin kendi iç işidir. Bizlerin bu konuyla ilgili yorum yapmasının doğru olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

