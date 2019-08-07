Son Dakika Haberleri: Asri mezarlıkta bayram hazırlığı sürüyor
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Asri mezarlıkta bayram hazırlığı sürüyor

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Asri Mezarlık'ta yakınlarını ziyaret edecek vatandaşların sorun yaşamaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Asri mezarlıkta bayram hazırlığı sürüyor, System.String[]

Ekipler bir yandan yabani ot ve genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da mezarlık içi asfalt çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yıllardır olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlara yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıtılacak.

Dini bayramlar öncesi mezarlıklarda gerçekleştirdiği çalışmalar ile vatandaşlardan tam not alan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hem kent merkezinde hem de kırsalda mezarlık bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Sorumluğunda bulunan 600'e yakın mezarlıkta çalışma gerçekleştiren ekipler, bayram döneminde yoğunluğun yaşandığı Asri Mezarlıkta hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan Asri Mezarlıkta yabani ot ve genel temizlik çalışması yaparken, diğer yandan da sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Bu bayramda da kabir ziyareti yapan vatandaşlara on binerce çiçeğin dağıtılacağını belirten yetkililer, "Hemşehrilerimizin mezarlık ziyaretlerini huzur içinde geçirebilmeleri amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyoruz. En fazla ziyaretin olduğu Asri Mezarlıkta o gün mezarlık içi ücretsiz ring hattımız hizmet verecek. Ayrıca Eski Yimpaş AVM'den hareket edecek olan ve Odunpazarı üzerinden mezarlığımıza gelecek belediye otobüslerimiz de ücretsiz olacak. 19 yıldır yaptığımız gibi bu bayramda da kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz rengârenk on binlerce çiçeği hemşehrilerimize hediye edeceğiz. Çiçeklerin hazırlanması için seralarımızda da yoğun bir çalışma var" dediler.

Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:09 Kaynak: Bültenler
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