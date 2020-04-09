ASRİAD AVM dünyaya hizmet verecek

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), hayata geçirdiği ASRİAD AVM internet sitesi ile Ankara'da üretilen ve satışı yapılan ürünler ile üyelerinin verdiği hizmetleri Türkiye ve dünya pazarına açıyor.



ASRİAD, Türkiye genelinde bulunan şubelerinin ürünleri ile Ankara üyelerine ait ürün ve hizmetleri tüm ülkeye ve dünya piyasasına sunuyor. ASRİAD Ankara Şube Başkanı Mustafa Hamarat, yapımı tamamlanan ASRİAD AVM'nin doğrudan sanayicilerin ve imalatçıların olduğu bir alışveriş platformu olduğunu ve "http://www.asriad.org.tr/avm" internet sitesi ile yerli ve milli firmaların artık dünya pazarında söz sahibi olabileceğini belirtti. ASRİAD AVM'nin Türkiye genelinde üretilen tüm ürünleri Türkiye'ye ve dünyaya pazarlama imkanı sunduğunu kaydeden Hamarat, "Ankara'da üretilen ya da pazarlanan bir ürün bu siteye yüklendiğinde anında yayınlanabilecek, sipariş edilebilecek ve aynı zamanda da bu ürünü üretmek için ihtiyaç duyulan hammadde yine bu adresteki diğer tedarikçilerden temin edilebilecektir. ASRİAD AVM'nin yapımı büyük bir emek ve teknolojik alt yapı ile oluşturuldu ve ülkemizin ticaretine yönelik hizmete sunuldu" ifadelerini kullandı.



ASRİAD üyesi olan tüm işletmelerin siteden ücretsiz faydalanabileceğinin altını çizen Hamarat, vatandaşların hem bilgisayar hem de akıllı telefonlar aracılığıyla sipariş verebileceğini bildirdi. - ANKARA