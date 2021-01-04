ASRİAD AVM'ye yoğun ilgi - Son Dakika

ASRİAD AVM'ye yoğun ilgi

04.01.2021 17:01
ASRİAD AVM'ye yoğun ilgi, System.String[]

Asrın İşadamları Derneğinin (ASRİAD) büyük maliyetlerle hayata geçirdiği ASRİAD AVM'ye yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Asrın İşadamları Derneğinin (ASRİAD) büyük maliyetlerle hayata geçirdiği ASRİAD AVM'ye yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunun ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, ASRİAD AVM'nin büyük projelerden biri olduğunu ifade ederek, bu proje ile Türk ürünlerinin dünyaya pazarlandığını söyledi. Sitenin tamamen yapay zekayla çalıştığını ve 23 dile anında çevrildiğini ifade eden Han, "Bu şekilde sitemiz yaklaşık 4 milyar alıcıya ulaşma imkanı sunmaktadır. Örneğin Van'da üretilen ya da pazarlanan bir ürünü biz bu site yoluyla anında 4 milyar alıcıya ulaştırmakta; o ülkenin para birimi ve diliyle yayınlayabilmekte ve bu şekilde sipariş almaktayız" dedi.

Sitenin yapımının büyük bir maliyetle ve ihracata yönelik olduğunun altını çizen Han, "Amacımız, Türkiye'nin 'Ali Baba'sını, 'Amazon'unu kurmaktır. Bu siteden Vanlı ASRİAD üyesi işletmelerimiz ücretsiz bir şekilde faydalanabilmekte olup, gayemiz şehrimiz ve ülkemizin bu zorlu süreçten dimdik ve güçlenerek çıkmasıdır. Dijital dünya her geçen gün büyümektedir. Bizler dünyaya ayak uydurmakla yükümlüyüz. Dijital dünyadan kopuk bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modeli gündemimizde değildir. Biz ASRİAD ailesi olarak yeni modeller kurgulamakta ve bunları hayata geçirmek için çalışmaktayız. Ekonomide dijital dönüşüm de bunlardan biridir. Van'ı da bu dijital dönüşümde etkin bir şehir haline getirme gayesindeyiz. Bunu başarmak için büyük bir efor sarf etmekteyiz. Buradan Van iş dünyasını, dijital dönüşüme gerekli önem ve desteği vermeye davet ediyorum. Ümitsiz değiliz. Yarınlarımızın daha güzel yaşanabilmesi için elbirliğiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ASRİAD Van Şube Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Karatekin ise ASRİAD AVM imkanıyla Van'ı dijital pazarla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Sınırsız ürün yükleyip pazarlayabilme imkanı sağladığımız bu platform, güçlü bir arama motoru seçeneği sunmaktadır. Böylelikle internet üzeri sorgulanan herhangi bir ürünümüz bu yöntemle 4 milyar kişiye ulaşacak. Dünya artık küresel bir köy hali aldı. Kesinlikle dijital pazar yöntemiyle Van'da mevcut bir hizmeti, dünyanın dört bir yanına pazarlama imkanı yakalayabiliriz. Şehrimizin hak ettiğinden daha yüksek bir konuma geleceği inancındayız. Van ile ilgili çalışma kurgularken hep ilerisini hedefleyerek çalışıyoruz. Bizler birey olarak da, dernek olarak da bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Bu hizmeti ASRİAD genel merkezimiz oluşturdu ve tüm ülkenin hizmetine sundu" dedi.

ASRİAD Van Şubesi olarak hiçbir zaman pandemi sürecinde durmadıklarını dile getiren Karatekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işin, şehrimizdeki ekonomik durgunluğa bir çözüm olabilir düşüncesiyle hareket ettik. Vanlı iş insanlarımız evde olsalar dahi ASRİAD AVM'de online dükkanlar satışa devam edecek. Hem Van hem de ülke ekonomisi kazanacak. Amacımız, bu platformu tüm şehrin hizmetine sunmak olup, hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Her hafta birçok iş insanımızı online olarak ülkemizin diğer şehirlerindeki farklı iş insanlarıyla bir araya getirerek ticaret toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bizler bu teknikle birçok ortak ticarete imza attık. 2021 yılına da çok büyük hedeflerle başladık. Allah bir manilik vermediği sürece durmayı düşünmüyoruz." - VAN

ASRİAD AVM'ye yoğun ilgi
ASRİAD AVM'ye yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASRİAD AVM'ye yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi


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