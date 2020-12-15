ASRİAD Başkanı Danışman: "ABD'nin CAATSA yaptırımı subjektif ve talihsizliktir" - Son Dakika

ASRİAD Başkanı Danışman: "ABD'nin CAATSA yaptırımı subjektif ve talihsizliktir"

15.12.2020 17:01
ASRİAD Başkanı Danışman:

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına ilişkin, "ABD'nin devreye aldığı ve adına...

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına ilişkin, "ABD'nin devreye aldığı ve adına CAATSA yaptırımları denen subjektif dayanak üzerinden ülkemize, ülkemiz savunma sanayine dönük olarak aldığı karar tam anlamıyla bir talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

Danışman, ABD'nin devreye aldığı CAATSA yaptırımları nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

ABD ile Türkiye ilişkisinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa son derece sıkı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Danışman, bu ilişkinin adeta NATO'nun sahibi ile ona en güçlü asker sayısıyla destek veren ülke ilişkisi bağlamında devam ettiğini kaydetti. Süreç içerisinde Türkiye'nin bağımsız karar alma süreçleri ile ilgili olarak her daim engeller çıktığını aktaran Danışman, adeta ilişkilere konmuş olan bir eksenin söz konusu olduğunu, bu eksenin dışına çıkılmasına asla sıcak bakılmadığını belirtti.

Danışman, "ABD'nin devreye aldığı ve adına CAATSA yaptırımları denen subjektif dayanak üzerinden ülkemize, ülkemiz Savunma Sanayine dönük olarak aldığı karar tam anlamıyla bir talihsizliktir." ifadesini kullandı.

"Hava savunma sistemi olan Patriot'lar asla verilmemiştir"

"İnişli çıkışlı tarihimizde maalesef darbelerin hemen tamamı, ABD dayanaklı ve ülkemizin bu eksene bağlılığını tazelemek ve tahkim etmek amacıyla yapılmıştır." ifadesini kullanan Danışman, haşhaş, kenevir ekimi gibi konuların dahi önemli sorun olarak algılandığını ve baskı gerekçesi olduğunu, yaptırım ya da ambargo dayanağı haline getirildiğini kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ABD tarafından tam anlamıyla mahkum edildiğini ve ambargoya konu edildiğini ifade eden Danışman, ABD'nin bölgesel askeri politikalarında Türkiye'den sınırsız destek beklendiğini, olmadığı zaman ise ilişkilerin bozulduğunu, Çekiç Güç, Körfez Harbi gibi konuların aynı kapsamda ilişkilerde sorun haline dönüştürüldüğünü aktardı.

Adnan Danışman şunları kaydetti:

"15 Temmuz, en kritik dönemeçlerden bir tanesidir. Ülkenin uçaklarının meclisi dahi bombalayacak hale gelmiş olması ve bu hareketin ABD bağlantılı olarak yaşanması önemli bir kırılma meydana getirmiştir. Suriye krizinde ülkemize ABD desteği asla söz konusu olmadığı gibi, bölgedeki terör örgütlerinin ABD tarafından desteklendiği herkes tarafından aleni olarak görülmüştür.

Gelinen son noktada ülkemiz savunması için, özellikle de hava savunması için son derece büyük açıkların olduğu ve müttefikler üzerinde güvensizlik halinin egemen olduğu bir durum söz konusu olmuştur. ABD'den bu ittifak anlaşmasına dayalı olarak istenen hava savunma sistemi olan Patriot'lar asla verilmemiştir. Bütün bu tutumlar ve politikalar karşısında ülkemiz ciddi bir karar vererek hem savunma sistemleri üretimi üzerine yoğunlaşmaya hem de hava savunma siteminde çeşitliliğe sahip olmaya karar vermiştir. Bu kabilden olmak üzere S400 füze savunma sistemleri satın alınmış ve kurulma aşamasına gelinmiştir."

Danışman, son yaptırımlara ilişkin, "ABD her zamanki kabadayı tavrıyla bu politikayı hazmedememiş ve ülkemizin savunma sanayisine darbe vurmak amacıyla yaptırım kararı almıştır. Kararı kınıyoruz. ASRİAD olarak, ülkemizin bağımsızlığına katkı verecek olan savunma sanayinin ve ilgili sektörün önünün kesilmesine izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Danışman, Türkiye, S 400, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASRİAD Başkanı Danışman: 'ABD'nin CAATSA yaptırımı subjektif ve talihsizliktir' - Son Dakika Ekonomi


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