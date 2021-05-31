ASRİAD Başkanı Danışman: "Beklentileri nispeten aşan bir büyüme yaşandı"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, 2021 ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin "Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Beklentileri nispeten aşan bir büyüme yaşandı. Hiç şüphesiz bu sevindirici bir durumdur." ifadelerini kullandı.

ASRİAD Başkanı Danışman, 2021 1. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin ekonomide kendisini hissettirmeye devam ettiğini aktaran Danışman, önemli bir iş kaybının yaşandığı dönemde, bazı alanlarda ve bazı sektörlerde yükselişlerin kendini hissettirdiğini kaydetti.

Danışman, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile beklentileri nispeten aşan bir büyüme yaşadığını, bunun sevindirici bir durum olduğunu ifade etti. ASRİAD Başkanı Danışman, Türkiye ekonomisinin 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte de GSYH'nin yüzde 5,9 artış gösterdiğini hatırlattı.

Böyle zamanlarda kapsamalı ve çok dengeli bir büyüme beklentisi içinde olmamak gerektiği değerlendirmesinde bulunan Danışman, "Hiç şüphesiz kredi genişlemesinden istifade eden alanlarda belirgin bir şekilde fark edilen büyüme oranları ortaya çıktı. Yine salgın şartları dolayısıyla zorunlu olarak büyüyen hizmetler sektörünün bazı alanları sıçrama gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Danışman, büyümeye en yüksek katkının 4,5 puanla hane halkı tüketiminden geldiğini kaydederek, "Yatırımlar büyümeye 2,9 puan katkı yaparken, net ihracatın katkısı 1,1 puan oldu. Stoklar ise büyümeyi ilk çeyrekte 1,5 puan aşağı çekti. Dolar bazında çeyrekler itibarıyla küçülme yaşanmaya devam etmektedir. Bu çeyrek, 188 milyar 65 milyonda kaldı." ifadelerini kullandı.

Büyüme gündem olduğu her zaman ilk akla gelen konunun büyümenin kalitesi olduğunu kaydeden Danışman, büyümenin kalitesi konusunda da küresel rekabet atmosferinde ülkeyi ne kadar ileri götürdüğü, kritik ve rekabetçi sektörlerde ne kadar mesafe alındığı, ülkenin tamamında gelir dağılım dengesine ne kadar katkı sağlandığı, yeni sektörel alanlarda ne kadar ileri atılım yaşandığı, internet kullanımının niteliği ve hangi yönde evrildiği, enerji kaynaklarının değişimi çevreci yönde gelişmekte olup olmadığı, yatırımcı ve işletmeci için finansa erişimin rekabetçi şartlarda ve faizlerin yatırımı imkansız kılacak düzeyde olup olmadığı, yüksek teknoloji GSYH içinde ve ihracatta en azından yüzde 5'lerin üzerine çıkıp çıkamadığı gibi konuların önemine değindi.

Danışman, "Bahsetmiş olduğumuz konularda büyüme niteliği yüz güldüren veriler ortaya koyarsa, ülkemizin rekabet şansının yükseldiği, güvenin arttığı, dolayısıyla geleceğe olan ümidin yükseldiği değerlendirmeleri yapılabilir. Aksi halde ekonomi yönetimi konulara yeniden bakmalı ve dengeli bir büyüme için yönlendirmeleri gözden geçirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.