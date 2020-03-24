ASRİAD Başkanı Danışman: "Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASRİAD Başkanı Danışman: 'Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

ASRİAD Başkanı Danışman: "Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz"

6 saat önce

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, sağlıkta gösterilen hassasiyetin benzer şekilde ekonomide de ortaya koyulması gerektiğini belirterek, "Ekonomi yönetimi ve ilgili kamu kurumlarının bu süreçle ilgili olarak aldığı önemli tedbirler bulunmaktadır.

ASRİAD Başkanı Danışman:

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, sağlıkta gösterilen hassasiyetin benzer şekilde ekonomide de ortaya koyulması gerektiğini belirterek, "Ekonomi yönetimi ve ilgili kamu kurumlarının bu süreçle ilgili olarak aldığı önemli tedbirler bulunmaktadır. Bunları takdirle karşılarken, daha da alınması gereken tedbirler olduğunu ifade etmek isteriz. Biz her şeyi kamudan bekleyen insanlar değiliz. Özellikle böyle dönemlerde fedakarlığın her kesime düştüğünün farkındayız." ifadelerini kullandı.


Danışman, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanılan zorlu sürecin kimlik ayrımı yapmadan tüm insanlığı etkisi altına aldığını, koronavirüsün insan olarak herkesin eşit olduğunu dramatik bir şekilde anlattığını ifade etti.


Hiçbir statü, makam ya da sınıfın koronavirüs etkisinden kendini kurtaramadığını kaydeden Danışman, sadece ortak kurallara uyup sorumlu davrananlar ve birbirlerine yardımcı olmayı samimiyetle isteyenlerin en az derecede etkilendiğini belirtti.


Danışman, sağlık ihtiyaçlarının gerektirdiği şartların tam olarak yerine getirilmesinin son derece hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, ilgililerin ve yetkililerin bu konudaki tedbirlerine tam olarak uyum göstermenin ve hatta daha ilerisi için yardımcı olmaya özen göstermenin herkesin geleceği için önemli olduğunu ifade etti.


"Taleplerimiz iş yerlerinin hayatta kalmasına dönüktür"

"Bu mücadeleyi en iyi şekilde sürdürmek ve virüsün kontrol altına alındığı andan itibaren de yeni dramlar yaşamamak için aynı hassasiyetle ekonomiyi de yönetmek gibi bir mecburiyetimiz bulunmaktadır." ifadelerini kullanan Danışman, sağlıkta gösterilen hassasiyetin benzer şekilde ekonomide de ortaya koyulmasının şart olduğunu kaydetti.

Ekonomi yönetimi ve ilgili kamu kurumlarının bu süreçle ilgili olarak aldığı önemli tedbirler bulunduğunu anımsatan Danışman, şöyle devam etti:

"Bunları takdirle karşılarken, daha da alınması gereken tedbirler olduğunu ifade etmek isteriz. Biz her şeyi kamudan bekleyen insanlar değiliz. Özellikle böyle dönemlerde fedakarlığın her kesime düştüğünün farkındayız. ASRİAD mensupları olarak biz kendi iş yerlerimiz, çalışanlarımız, aileleri ve çevremizle ilgili yapmamız gerekenleri yapma noktasında en yüksek fedakarlığı yapmaya özen gösteriyoruz. Ancak eve kapanma zorunluluğu işimizi zorlaştırmaktadır. Bütün bunlara ilaveten kamu idaresi aşağıda sıraladığımız tedbirleri almak durumundadır. Bu taleplerimiz, iş yerlerinin hayatta kalmasına dönüktür. Yani salgın sonrası daha büyük kriz salgını yaşamamak içindir."

Adnan Danışman, hükümetin bu süreci en iyi şekilde atlatmak adına alması gereken önlem önerilerine değinerek, şunları ifade etti:

"İstihdam şartı ile (Şubat 2020 sunumu) 6 ay asgari ücretlilerin SGK primlerini talep etmeli. KOBİ'ler için, iş yerleri kapalı kaldığı süre içerisinde (3 ay) kira desteği sağlamalı. Bu iş yerlerinde çalışan asgari ücretliler için maaş desteği vermeli. Ödemelerle ilgili olarak (vergi, çek-senet) 3 aylık erteleme birikmişler için yıl sonuna kadar taksit imkanı oluşturulmalı. Bankaların, krediler ve çek karşılıkları konusunda 3 ay işlem yapmama garantisi olmalı. Yarı resmi kurumlarda (Odalar, Borsalar, Odalar Birliği vs.) biriken paraların bu dönemde üyelerine faizsiz olarak kullandırılması için yasal düzenlemesi yapılmalı. Hükümetin makro planda aldığı kararların uygulamasında meydana gelen bilinçli ya da bilinçsiz engellemelerin önüne geçilmesi için tedbirler alınmalıdır."

Danışman, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:48 Kaynak: AA

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