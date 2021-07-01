ASRİAD Başkanı Danışman: "Yasaksız dönemden beklentimiz yüksek"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, yasaksız dönemden beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Yasakların kalkması, birçok sektörde iş yerlerinin tam kapasite çalıştırılmaya başlanacak olması iyiye işarettir. Bu arada 2021 ikinci çeyrek büyümesine ilişkin tahminlerin, baz etkisine dayalı da olsa yüksek gelecek olması moralleri yükseltmiştir." ifadelerini kullandı.

ASRİAD Başkanı Danışman, bugün itibarıyla başlayan kademeli normalleşme dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi döneminin çok özel bir dönem olarak kayıtlara geçtiğini belirten Danışman, ekonomik anlamda son derece önemli kayıplar yaşandığı bir dilimin geride kaldığını aktardı.

Virüsü tanımlamak ve ona gerçek anlamda erken tedbir almanın pek mümkün olmadığının altını çizen Danışman, ülkeler bu büyük savaşta farklı farklı performanslar gösterdiklerini, özellikle yeni varyantların tüm hedeflerin şaşmasına neden olduğunu bildirdi.

Danışman, Türkiye'nin son bir iki aydır bu konuda olumlu istikamette mesafe almayı başaran ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelecekle ilgili olarak umutlar arttı, beklentiler yükseldi. Yasakların kalkması, birçok sektörde iş yerlerinin tam kapasite çalıştırılmaya başlanacak olması iyiye işarettir. Bu arada 2021 ikinci çeyrek büyümesine ilişkin tahminlerin, baz etkisine dayalı da olsa yüksek gelecek olması moralleri yükseltmiştir. Pandemi sürecinde verilen destek tedbirlerinden bir kısmının da ortadan kalkacak olması bazı endişeleri doğursa da umulur ki bastırılan talebin oluşturacağı yüksek ivme, ekonomik hareketliliği maksimize edecektir.

İşten çıkarma yasaklarının sona ermesi de istihdam konusunda zaten sıkıntılı olan durumu biraz daha artıracak gibi gözükmekle birlikte işlerin ve işyerlerinin açılması, yeni istihdam alanlarının da devreye girmesi anlamına geleceğinden iyi bir telafi mekanizması oluşacaktır."

"Oluşan umudu büyüterek üçüncü ve dördüncü çeyreği yönetebilirsek bu girdaptan çıkarız"

Bu dönemde gerek ekonomi yönetiminden gerekse iş dünyasından çok yönlü olarak dikkat ve özen beklentisi içinde bulunduklarının altını çizen Danışman, yanlış yapma ya da yanlış konuşma lüksüne sahip olmadığınızı, ekonominin gerektirdiği disiplin ve kuralların dikkatle uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Danışman, oluşan umudu büyüterek üçüncü ve dördüncü çeyreğin yönetilmesi halinde bu girdaptan çıkılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumsal yapıların işlerliğine özen gösterilmeli ve işletmelerimizin çok daha hassas bir şekilde hesaplarını yapmaları gerekmektedir. Eğer böyle bir dikkatle üçüncü ve dördüncü çeyreği yönetebilirsek, hem kamu açıklarını minimize ederiz, hem ihracat performansımız artırırız hem de iyi bir güven oluşturarak uluslararası piyasalarda olması gereken itibarlı konuma erişir, döviz ihtiyacımızı makul standartlarda ve maliyetlerde karşılama imkanı buluruz. Böylece 2021, kayıpların telafi edileceği umudunun yeşertildiği bir yıl olarak tamamlanır ve bu önemli girdaptan çıkarız."