ASRİAD Başkanı Özal'den Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

ASRİAD Başkanı Özal'den Ahilik Haftası mesajı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

ASRİAD Başkanı Özal'den Ahilik Haftası mesajı, System.String[]

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Özel mesajında, Ahiliğin sevgi, kardeşlik ve dayanışma kurallarını benimseyen Türk milletinin has bir kültürü olduğunu ifade etti.

Ahilik kültürünün insanı insan yapan değerlerden biri olduğunu dile getiren ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. Bu kültür o kadar önemlidir ki, dürüstlüğü, çalışkanlığı, kardeşliği bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur" ifadelerini kullandı. Ahilik teşkilatının, günümüzün esnaf birlikleri ve meslek odalarının da temelini oluşturduğunu vurgulayan Özel, mesajında "Ahilik Teşkilatı millet olmamızı, devlet olmamızı temin ve tesis eden önemli değerlerimizdendir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Yıllardır kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan ilimizde de mevcut meslek kuruluşlarına bağlı esnaf ve sanatkarlarımız, geleneksel el sanatları ustalarından en modern şekilde üretim yapan sanayicisine kadar Ahilik ilkelerini yaşatma gayreti içerisindedirler. Bunun yanında yaptıkları sosyal çalışmalar ilimizin huzuru için gösterdikleri gayret ile tüm halkımıza hizmetlerini sürdürmektedirler" ifadelerine de yer verdi.

Ahiliğin birliğin ve toplumsal huzurun sağlanmasına öncülük ettiğini de dile getiren Özel'ın mesajında, "Malatyalı hemşehrilerimizin bu değerli mirasa sahip çıkmasını ve onun taşıdığı evrensel değerleri yaygınlaştırmasını diler, Ahilik haftasının, başta esnaflarımız olmak üzere Malatya'mıza hayırlar, bereketler, bol ve helal kazanç getirmesine vesile olmasını diliyorum" denildi. - MALATYA

Ahilik Haftası, Kardeşlik, Malatya, Ahilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASRİAD Başkanı Özal'den Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

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