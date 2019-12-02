ASRİAD'dan büyüme değerlendirmesi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Gelinen noktada, yeniden büyüme dönemine girildiği ve türbülanstan çıkıldığı anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Danışman, yaptığı yazılı açıklamada, büyümede beklentinin, üçüncü çeyrek için yüzde 1 seviyelerinde olduğunu, büyümenin buna çok yakın bir noktada, yüzde 0,9 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Gelinen noktada, yeniden büyüme dönemine girildiği ve türbülanstan çıkıldığının anlaşıldığını belirten Danışman, mevcut durumun devamında, enflasyonun azalttığı gelir durumunun normalleşeceğini, ardından işsizlik korkusunun ortadan kalkacağını, böylece ekonomik güvenin oluşacağını ve ekonomik iyileşmenin her kesim tarafından hissedilebilecek hale geleceğini kaydetti.

Danışman, "Şu anki gelişme, Ağustos 2018'den bu tarafa içinde bulunduğumuz döviz kaynaklı türbülansı geride bıraktığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.