Son Dakika Haberleri: ASRİAD'dan çağrı: "Alışverişi yerelden yapın"
Son Dakika Ekonomi ASRİAD'dan çağrı: 'Alışverişi yerelden yapın'

ASRİAD'dan çağrı: "Alışverişi yerelden yapın"

6 saat önce

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, "Alışverişi Yerelden Yap Van Kazansın" sloganıyla tüm Van halkına çağrıda bulundu.

ASRİAD'dan çağrı:

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, "Alışverişi Yerelden Yap Van Kazansın" sloganıyla tüm Van halkına çağrıda bulundu.


Asrın İşadamları Derneği Van Şube Başkanı Taner Han, yerel markaların güçlenmesi ve esnafın desteklenmesini teşvik etmek amacıyla "Alışverişi Yerelden Yap Van Kazansın" sloganıyla Van halkına çağrıda bulundu. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, döviz kurundaki dalgalanmanın getirdiği ekonomik sıkıntılara karşı direnen Van esnafının ve sanayicilerinin çok büyük zorluk içinde olduğunu ve işçi çıkardığına dikkat çekerek, "Yerel dinamiklerimizi güçlü tutmazsak ve ildeki mevcut sermayenin dışarıya çıkmasının önüne geçmezsek, bu durumdan tüm şehir olumsuz yönde etkilenmeye devam edecektir" dedi.


Taner Han, Van'ın giderek bir üretim şehri olma noktasında ilerlediğine dikkat çekerek, bu ürünlerin tanıtılmaya ve halkın desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Başkan Taner Han, "Şehir olarak çalışmalarımızın büyük bölümünü kentimize yabancı yatırımcıyı çekmeye dönük olsa da yerel esnafın desteklenmesi ve oluşturulan markalara sahip çıkılması bir diğer önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu anlamda yerel esnafın desteklenmesi, alışverişlerin yerelden yapılmasına dönük bir çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrı, hem yerelin yaşatılmasına hem de kent ekonomisi ile istihdamına da olumlu katkı yapması amaçlanmaktadır. Amacımız kendi üretimimiz olan markalara sahip çıkılmasını sağlamak. Kentimiz, esnafımız canlansın istiyoruz. Halkımızı, toplumun tüm bileşenlerini Van'da üretim yapan markalara ve esnafımıza destek olmaya davet ediyoruz. Bu kentte kazanılan para burada kalmalıdır. Bunu sağlayabilirsek hep beraber kentimizin ekonomik alanda gelişmesini sağlamış oluruz" diye konuştu. - VAN

Han, Van, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



161 TL karşılığında iddiaya giren kişi, hayatını kaybetti
IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 19:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASRİAD'dan çağrı: "Alışverişi yerelden yapın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]