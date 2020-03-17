ASRİAD'dan koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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ASRİAD'dan koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ASRİAD olarak genel merkez başta olmak üzere Türkiye'deki tüm şubelerinde ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerinde bu ay sonuna kadar tüm toplantılarını ve iş...

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Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ASRİAD olarak genel merkez başta olmak üzere Türkiye'deki tüm şubelerinde ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerinde bu ay sonuna kadar tüm toplantılarını ve iş seyahatlerini dondurduklarını, büro faaliyetlerinin ise evden yürütüleceğini bildirdi.

Danışman, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın Kovid-19 nedeniyle büyük bir salgın tehdidi altında yaşadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, bu konuda takdire şayan bir yönetim becerisiyle muhatap olduğunu, tedbirlerin zamanında ve yerinde alındığını belirten Danışman, şunları kaydetti:

"Halen bu konuda aktif müdahale yapılmaya devam ediyor. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere ilgili tüm kamu yöneticilerinin tutumlarını takdirle karşılıyoruz.

Kamunun aldığı tedbirlere hem sivil toplum kuruluşları hem de vatandaşlar olarak samimi katkı vererek destek olunması gerekiyor. Bu kapsamda ASRİAD olarak genel merkez başta olmak üzere Türkiye'deki tüm şubelerde ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerimizde mart ayı sonuna kadar tüm toplantıları ve iş seyahatlerini dondurduk. Büro faaliyetlerini personelimiz evlerinden yapacaklardır. Bu kararımız ile insan hayatına olan saygımızın ve millet olarak topyekun tek yürek halinde sıkıntılarla mücadeledeki sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak kamu yönetimine destek olduğumuzun bilinmesini isteriz. En kısa sürede etkin tedbirlerle, bu beladan kurtulma niyazımızla birlikte olumlu sonuç için gereken her şey tarafımızdan yapılmaya devam edilecektir."

Danışman, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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