ASRİAD'dan TCMB'nin faiz indirimine ilişkin açıklama

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekmesine ilişkin, "Artık tek haneli faiz oranlarından bahsediyoruz. Ancak Türkiye gibi ülkelerin kur riskleri, maalesef bu tür dönemlerde de yakasını bırakmayan bir tehdit olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Danışman, yaptığı yazılı açıklamayla TCMB'nın faiz indirimini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2018 yılından bu yana yaşadığı büyük sıkıntılara rağmen alınan tedbirler sonrasında 2020 yılına son derece iyi başladığını aktaran Danışman, "Hem faizlerin düşürülmesi, hem enflasyonun kontrol altına alınması ve hem de kurların rahatsız edici boyuta yükselmesi sonucunda makro dengelerde önemli düzelmeler yaşanmaya başlanmıştı. Ülkemizin kredi notları ve büyüme beklentileri, küresel kuruluşlar tarafından da revize edilerek yükseltilmiş ve yüksek moralite ile ekonomik hayat rayına girmeye başlamıştı." bilgilerini verdi.

Ancak, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, küresel anlamda tüm gidişi etkileyecek sonuçlara sebep olduğunu ifade eden Danışman, "Dünyada ticari hayat durma noktasına geldi, dış ticaret zayıfladı ve üretime adeta mola verildi." değerlendirmesini yaptı.

"1929 Buhranı' seviyelerine dönüş yaşandı"

Danışman, petrol fiyatlarının büyük üreticilerden bazılarının anlaşamaması dolayısıyla düşüş gösterdiğini hatırlatarak, ekonomik hareketliliğin zayıflamasının bu avantajı da adeta dezavantaja dönüştürdüğünü kaydetti.

Borsalarda tam anlamıyla çöküşler yaşandığını aktaran Danışman, "1929 Buhranı" seviyelerine dönüş yaşandığını savundu.

Piyasaların biraz da olsa hareketlenmesi için Koronavirüs öncesi durumların yok sayılarak başta ABD olmak üzere merkez bankalarının faiz indirme kararları aldığını ifade eden Danışman, "Bu kapsamda TCMB de erken bir kararla 100 puanlık faiz indirimi kararı aldı. Artık tek haneli faiz oranlarından bahsediyoruz. Ancak Türkiye gibi ülkelerin kur riskleri, maalesef bu tür dönemlerde de yakasını bırakmayan bir tehdit olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Danışman, TCMB'nin faizle ilgili erken karar vermesinin dinamik yönetim anlayışı açısından önemli olduğunu ifade ederek, bu kritik zamanlarda faiz indiriminin iş hayatına nefes aldıracağına inandıklarını kaydetti.

"Tedbirler iş hayatının sağlıklı işlemesine katkı sunacaktır"

Adnan Danışman, yarın açıklanması beklenen kapsamlı tedbirlerin de Türkiye iş hayatının sağlıklı işlemesine katkı sunacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bir hususa dikkati çekmek isterim ki; o da, iş hayatına bu kadar desteğin ve katkının düşünüldüğü bir yerde bazı kamu kuruluşlarının piyasada hiçbir sorun yokmuş gibi davranmaya devam etmeleridir. Bir taraftan katkı yaparken diğer taraftan anlayışsız bir denetim uygulaması izah edilemez. Bu konunun da bu dönemde dikkatte tutulması gerekmektedir.

ASRİAD olarak, ülkemizin en riskli dönemlerinde de elini taşın altına koyan ve her daim kamu yönetiminin yanında yer alan iş adamı örgütlerinin dikkati çektiği hassasiyetlere kulak verilmesi yine milletimizin menfaatine olacaktır."