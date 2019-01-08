ASRİAD, Gönüllü Kuruluşları Ağırladı

Toplantının konuğu ise AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten oldu.

BGKP'nin 283'ncü buluşması ASRİAD Bursa Şubesi'nin ev sahipliğinde, Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken, toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in yanı sıra platform üyesi STK'ların temsilcileri geniş katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan ve platformun 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler veren Platform İcra Heyeti Başkanı Murat Eryağan, geçen yıllarda başlanan faaliyet ve etkinliklerin bu yıl da süreceğini, bunların akabinde yeni projeler ve etkinlikler de düzenleyeceklerini ifade etti.

Platformun 2019 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı toplantısına ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirten ASRİAD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Karakoyun, bir yıllık mazisi bulunan ASRİAD'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. ASRİAD'ın, şuan 40'a yakın şubelerinin bulunduğunu hatırlatan Karakoyun, 2019 yılı içerisinde tüm illerde yapılanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"31 Mart seçimleri kritik eşik"

Yapılan açılış ve selamlama konuşmalarının ardından STK temsilcilerine hitap eden AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu, bu seçimin 2023 hedeflerine giden yolda Türkiye için kritik bir eşik olduğunu söyledi. Mesten, "2023 yolunda son eşiğimiz 31 Mart seçimleridir ve bu seçim bölgesel, küresel güç olma yolunda giden Türkiye'nin önünde kritik bir viraj olarak duruyor" dedi.

Bursa'nın geleceğinin parlak olduğunun altını çizen Milletvekili Osman Mesten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünün Bursa'nın üzerinde olduğuna dikkat çekti.