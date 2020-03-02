ASRİAD iş insanlarını buluşturdu - Son Dakika
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ASRİAD iş insanlarını buluşturdu

11 dakika önce

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi, gerçekleştirdiği 'Bölgesel Ticaret Toplantısı'nda Van ve İstanbul'daki iş insanlarını buluşturdu.

ASRİAD iş insanlarını buluşturdu, System.String[]

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi, gerçekleştirdiği 'Bölgesel Ticaret Toplantısı'nda Van ve İstanbul'daki iş insanlarını buluşturdu.


ASRİAD Van Şubesi Vanlı iş insanları ile İstanbul iş insanlarının katılım sağladığı 'Bölgesel Ticaret Toplantısı' düzenledi. Elite World Van Hotelde düzenlenen toplantıda iş insanları fikir alışverişinde bulundu. Yaklaşık 4 saat süren toplantının sonunda bir açıklamada bulunan ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, 'Önce nitelik' sloganı çerçevesinde İstanbul merkezli 100'ü aşkın iş insanını Vanlı iş insanıyla buluşturduklarını söyledi. Toplantıda ciddi firmaların Van'a özellikle tekstil ve karton üretimi noktasında fabrika kurmak istediklerini ifade eden Han, "Özellikle 6. bölge teşvikleri kapsamında ciddi firmaların Van'a tekstil ve karton üretimi noktasında fabrika kurmak istediklerini öğrendik. Allah nasip ederse Van'a istihdam sağlayacak güzel birkaç fabrika kazandırmayı planlıyoruz. Hedefimiz budur" dedi.


ASRİAD'ın Türkiye genelinde 44 şubesi olan bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getiren Han, "Sadece burayla yetinmeyeceğiz. Bizim açılış programımızda dahi Van'a çok ciddi bir yatırım hedefimiz vardı. Bugün 2 bin istihdam sağlayacak bir yapı kurabilirsek; önümüzdeki dönemlerde bunu 4 bin civarı revize edebileceğiz. Niyetimiz Van'da istihdamı, üretimi, sanayiyi sağlayacak oluşumlar kurmaktır. Van, sadece turizm kenti değildir. Van, sanayi kentidir ve Türkiye'nin lokomotif şehri olma noktasında çalışıyor. Allah'ın izniyle güzel bir oluşum kurduk ve bunu çok güzel yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN

İstanbul, Han, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
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