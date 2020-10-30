ASRİAD Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istedi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ekim Cumartesi günü Van'a yapacağı ziyaretin şehirde büyük heyecan oluşturduğunu ifade eden Han, bu ziyaretin birçok müjdeli haberi beraberinde getirdiğini söyledi. Kapıköy Sınır Kapısı ve çevreyolu başta olmak üzere açıklanacak olan müjdelerin şimdiden Van'da büyük bir heyecana vesile olduğunu aktaran Han, "İçinde bulunduğumuz bu pandemi süreci tüm dünyayı etkilediği gibi Van'ı da derinden etkiledi. Van olarak bizi ayakta tutan en büyük gelir kaynağımız İran sınır ticaretimizdi. Fakat pandemi sürecinde kapıların kapatılması başta turizm olmak üzere birçok sektörü derinden etkiledi. Biz ASRİAD Van Şubesi olarak Van halkı adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki İran sınır kapısı kontrollü açılması durumunda şehirde birçok esnafımızın yüzü gülecektir. Van olarak bu süreci çok daha güçlü atlatacağımız inancındayız" dedi - VAN