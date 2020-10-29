ASRİAD'tan çimento fırsatçılığına tepki - Son Dakika

ASRİAD'tan çimento fırsatçılığına tepki

29.10.2020 14:37
ASRİAD'tan çimento fırsatçılığına tepki, System.String[]

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice'de yaşanan 6,8'lik deprem sonrası konutlaşma çabalarında son dönem yaşanan çimento sıkıntılarını dile getirdi.

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice'de yaşanan 6,8'lik deprem sonrası konutlaşma çabalarında son dönem yaşanan çimento sıkıntılarını dile getirdi.

Doların yükselmesiyle inşaat sektörünün temel unsurlarından olan çimentonun temininin şu an sıkıntılı durumda olduğunu belirten ASRİAD Şube Başkanı Aziz Özel, "İnşaatların olmazsa olmazı durumda olan çimentonun teminini sağlayan ve üretimini yapan firmalar, doların yükselmesi ile birlikte çimentoyu iç piyasa yerine yurtdışı piyasalarına sürmektedirler" dedi.

İhracatın yüksek olmasının Türkiye ekonomisi açısından önemli bir faktör olduğunu dile getiren Özel, "Ancak ülke içi çimento ihtiyacının karşılanmaması, özellikle 24 Ocak depreminde zarar gören Malatya ve Elazığ illerimizin yeniden yapılandırılması açısından, İnşaat ile alakalı firmaları ve vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Malatya ve Elazığ'da oturulamayacak durumda olan binaların yıkımı ile oluşan konut açığı her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla bu ihracat ülke ekonomisine katkıdan ziyade sadece üretici ve temin edici çimento firmalarına haksız kazanç getirmektedir." İfadelerine yer verdi.

Beton santrallerinin çimento ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için inşaatlara yeterince beton veremediğini anlatan Özel, "Beton verdikleri zaman ise eski fiyata oranla yüzde 60 -70 oranında yüksek fiyatla vermektedirler. Kısa süre önce 50 kilogramlık bir çimento torbası 14 lira iken şu an aynı çimento 20 liraya yükselmiştir. Çimento ihtiyacı olan beton santralleri ve firmalar bu fahiş fiyata rağmen yine de çimento ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Çimento üreten ve temin eden firmaların bu fırsatçı zihniyetinden dolayı inşaat sektöründe olan tüm firmalar ve konut bekleyen vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşamaktadır" şeklinde konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim 2020 tarihinde Malatya'yı ziyaretinde kendilerine bu konuyu dosya halinde ilettiklerini ve çözüm talebinde bulunduklarını da dile getirerek "Aynı zamanda Malatya ve Elazığ illerimizin kamu yetkililerini Ticaret ve Sanayi Odalarını, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifleri Birliklerini ve inşaat ile alakalı olan diğer sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek görüş alışverişleri ile istişarelerde bulunarak bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. İnşaat ile ilgili olan firmaların ve özellikle de konut sahibi olmak için bekleyen Malatya ve Elazığ da ki depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz" dedi. - MALATYA

ASRİAD'tan çimento fırsatçılığına tepki

Malatya, Sivrice, İnşaat, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASRİAD'tan çimento fırsatçılığına tepki - Son Dakika Ekonomi


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