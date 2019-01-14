Son Dakika Haberleri: Asriad'tan İlçe Adaylarına Tam Not

Asriad'tan İlçe Adaylarına Tam Not

33 dakika önce

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, AK Parti'nin Malatya'da açıkladığı ilçe adayları ile Cumhur İttifakı adaylarının başarılı isimler olduğunu dile getirdi.

Asriad'tan İlçe Adaylarına Tam Not, System.String[]
Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, AK Parti'nin Malatya'da açıkladığı ilçe adayları ile Cumhur İttifakı adaylarının başarılı isimler olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin düzenlediği tanıtım toplantısı ile Malatya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından, yazılı bir açıklama yapan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, belediye hizmetlerinin tüm insanlar için doğumdan ölüme kadar büyük önem taşıdığını söyledi.

Malatya'nın 11 ilçesinde AK Parti'nin iki ilçesinde ise Cumhur ittifakının adayının açıklandığını anımsatan Özel, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Selahattin Gürkan ve ilçe Belediye Başkan Adaylarının Malatya'nın tanınan ve başarılı isimler olduğunu dile getirmek istiyoruz. Adaylara başarılar dileyerek, Malatya'mıza hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan Niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım

CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:21:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asriad'tan İlçe Adaylarına Tam Not
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]