Asriad'tan Seçim Değerlendirmesi

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının Malatya'ya hayırlı olmasını dileyerek seçilen başkanlara başarılar diledi.

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının Malatya'ya hayırlı olmasını dileyerek seçilen başkanlara başarılar diledi.



Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Şube Başkanı Aziz Özel, 31 Mart 2019 Pazar Günü yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy farkı ile kazanan AK Parti Adayı Selahattin Gürkan'ı tebrik ederek, "Seçimlerden galip çıkan, belediyeciliğin önemini bilen daha önce Battalgazi ilçesinde yapmış olduğu başarılı çalışmaları ile kendisini ispatlamış ve Malatya'mızın gönlünde taht kurmuş Gönül Belediyeciliğinin en büyük ispatlarından olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a başarılar diliyorum" dedi. Özel, ayrıca Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Osman Güder ile diğer tüm ilçe belediye başkanlarına da başarılar dileyerek "Malatya'mıza güzel hizmetler yapacaklarını umut ederek kutlar ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

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