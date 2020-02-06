ASRİAD Ticaret Toplantısı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASRİAD Ticaret Toplantısı ertelendi - Son Dakika

ASRİAD Ticaret Toplantısı ertelendi

6 saat önce

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi tarafından düzenlenmesi planlanan ASRİAD Ticaret Toplantısı ve Van Şubesi açılış programı, Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ASRİAD Ticaret Toplantısı ertelendi, System.String[]

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi tarafından düzenlenmesi planlanan ASRİAD Ticaret Toplantısı ve Van Şubesi açılış programı, Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, "4-5 Şubat 2020 tarihlerinde Van- Bahçesaray ilçesinde yaşanan elim çığ felaketi bizleri derinden etkilemiştir. ASRİAD Van Şubesi olarak 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız "ASRİAD Ticaret Toplantısı ve ASRİAD Van Şubesi açılış Programını ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunmaktayız. Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor ve tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:03 Kaynak: İHA
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