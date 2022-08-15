"Asrın felaketi"ni yaşayan Gölcük, depremin izlerini sildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük, 23 yılın ardından facianın acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999'un deprem gerçeğinin ülke genelinde anlaşılması açısından bir milat olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 45 saniye gibi kısa bir sürede, büyük acılar yaşayarak, deprem gerçeğini öğrendiğini aktaran Sezer, "'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, ülke tarihimizin en büyük depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Bu 23 yıllık süre zarfında, o zamanki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan kalıcı konutlarla ilçemizde konut açığı giderildi. İlçemizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimi, her yıl artarak devam ediyor. Dünden bugüne, ilçemizde taş üstüne taş koyan tüm idarecilerimize, dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na, dönemin Gölcük Belediye başkanları İsmail Barış ve Mehmet Ellibeş'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sezer, depremin izlerini silen Gölcük'te insanların, geleceğe umutla baktığını dile getirerek, deprem sırasında ilçenin nüfusu 80 binden, deprem sonrasında 55 bine gerilediğini bildirdi.

Nüfusun bugün resmi rakamlara göre 172 binin üzerine yükseldiğini vurgulayan Sezer, Donanma Komutanlığı, askeri tersanesi, otomotiv sanayisi, diğer yan sanayi kuruluşları, sosyal ve kültürel alanlarıyla Gölcük'ün tekrar çekim merkezi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Gölcük'te ağır hasarlı olup yıkılmayan binamız yok"

Sezer, ilçede onarım, güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk yapıların yıkımına da devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar, metruk ya da onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı 101 bina ile Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50 binanın ve eski sanayi alanındaki 10 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri'nin altında yer alan 56 bin metrekare alanda Gölcük Millet Bahçesi'nin yapımı da bitme aşamasına geldi. Millet bahçemiz, doğal zenginlikleriyle insanlarımızın nefes alacağı sosyal bir yaşam alanı olacak. Gölcük'te ağır hasarlı olup yıkılmayan binamız yok. İlçemizde kentsel dönüşüm projeleri de yapıldı. Deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız, tedbiri elden bırakmamalıyız. Gölcük Belediyesi olarak Afet Acil Durum Grubu oluşturduk. Sivil iş makinesi sahiplerini de bu gruba ekledik. Gölcük Belediye Meclisi kararıyla GESOTİM'le iş birliği protokolü yaptık. Afet anlarında, mobil telefon sisteminin yoğunluktan kesilmesi nedeniyle AFAD Kocaeli Müdürlüğü ile iş birliğiyle Derince'ye telsiz rölesi kurduk. Afet anında, ilçenin her yanındaki tüm ekiplerimizle ve merkezi idare ile irtibatın sürekliliği imkanını elde ettik."