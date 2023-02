Dünyaca ünlü isimler, deprem felaketi yaşayan Türkiye için yardım çağrısında bulundu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybettiği depremlerin ardından dünyadan da yardımlar gelmeye başladı. Dünyaca ünlü isimler de Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı.

SELENA GOMEZ: DEPREMDEN ETKİLENENLER İÇİN KALBİM KIRIK

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram'daki 377 milyon takipçisiyle enkazdan kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını ve UNICEF'in yardım kampanyası linkini paylaşarak, "Suriye ve Türkiye'deki depremden etkilenenler için kalbim kırık" ifadelerini kullandı. Shakira da Instagram hesabında, enkaz altından kurtarılan bir çocuğun fotoğrafı üzerine, Türkiye ve Suriye'deki depremin çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiye işaret ederek, yardım kampanyası linkini takipçileriyle paylaştı.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ise Türkiye ve Suriye'deki hayranlarına destek yolladığını belirterek, "Bu, neredeyse 100 yılda bölgeyi vuran en güçlü deprem" paylaşımını yaptı. Takipçilerini UNIFEC'in bağış kampanyasına yönlendiren Lopez, depremden etkilenen çocukların ihtiyaçlarının temin edebilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Ünlü Hint oyuncu Jennifer Winget, Twitter hesabındaki paylaşımda deprem bölgelerinden gelen görüntüleri büyük bir üzüntüyle izlediğini ifade ederek, mağdurlara dua ettiğini kaydetti.

"Lost" ve "24" dizilerindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Lana Parrilla, Türk ve Suriye toplumuna dua ettiğini aktararak, "Bu yıkıntıya çok üzüldüm. Tarif edecek kelime bulamıyorum" dedi.

SEBESTIEN BETSCH: TÜRK İNSANININ CÖMERTLİĞİNE BİZZAT TANIKLIK ETTİM

Fransız model Sebastien Betsch, Instagram hesabındaki mesajlarında, Türkiye'de çektiği fotoğrafların yanı sıra deprem sonrası çekilmiş enkaz fotoğrafını kullandı. Takipçilerini AHBAP derneğine bağış yapmaya yönlendiren Betsch, Türkiye'nin 2 büyük depremle derinden sarsıldığını aktararak, "Türk insanının cömertliğine bizzat tanıklık edecek kadar çok şanslıydım. Şimdi bu cömertliklerinin karşılığını vermek bizim elimizde" paylaşımını yaptı.

ENRIQUE IGLESIAS: TÜRKİYE VE SURİYE'NİN GERÇEKTEN YARDIMA İHTİYACI VAR

İspanyol müzisyen Enrique Iglesias, sosyal medya hesaplarında, "Save The Children" kuruluşunun yardım kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'nin şu an gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Lütfen sevginizi, desteklerinizi ve yapabiliyorsanız bağışlarınızı gönderin" açıklamasında bulundu. Dünyaca ünlü yemek şefi Jamie Oliver da her iki ülkede depremden etkilenenlerin acısını paylaştığını vurgulayarak, İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesi'nin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasını paylaştı.

ABD'li oyuncu Sofia Carson, Instagram hesabında UNICEF'in yardım kampanyasına ilişkin paylaştığı görüntüde, Türkiye'deki çocukların dünyadan gelecek yardımlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.