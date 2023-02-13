Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı'nda belirlenen bir noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sonuç verdi. Enkaz altında tepki veren 40 yaşındaki Sibel Kaya, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin saatler süren çalışmalarının ardından depremin 170. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Sibel Kaya, Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı - Son Dakika

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