Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı - Son Dakika
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Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı

13.02.2023 07:19

Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, depremin 170. saatinde yaralı olarak kurtarıldı.

Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, depremin 170. saatinde yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı'nda belirlenen bir noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sonuç verdi. Enkaz altında tepki veren 40 yaşındaki Sibel Kaya, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin saatler süren çalışmalarının ardından depremin 170. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz altından çıkarılan Sibel Kaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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Sibel Kaya, Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı - Son Dakika
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