Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor

02.03.2022 15:43

Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyorKOCAELİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1999 depreminde ağır hasar alan ve günümüze kadar ulaşan binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor

KOCAELİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1999 depreminde ağır hasar alan ve günümüze kadar ulaşan binanın yıkımı gerçekleştirildi. Körfez'deki binanın yıkılmasıyla birlikte kentteki ağır hasarlı bina sayısı 8'e düştü.

Kocaeli'de 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 1999 depreminde hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda, Körfez ilçesine bağlı Tütünçiftlik Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar alan bir bina yıkıldı. Binanın yıkımını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de takip etti. Körfez'deki binanın yıkılmasıyla beraber Kocaeli'de bulunan ağır hasarlı bina sayısı 8'e düştü.

"Konuşmak yerine iş yapmalıyız"

Kocaeli'yi depreme en hazır illerden biri haline getirmek için çalıştıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli'de bulunan ağır hasarlı binaların sayısı Kasım 2020 yılında 25'ti. Yine aynı tarihte orta hasarlı bina sayısı ise bin 477'ydi. Deprem, bu kentin en hayati gerçeklerinden biri. Bizim depreme karşı hazırlıklı olmamız lazım. Harekete geçmemiz lazım. Sürekli konuşuyoruz ama harekete geçmemiz lazım. Harekete geçtik ve o günden bugüne 240 hasarlı yapıyı yıktık. Arkamdaki binanın yıkılmasıyla toplamda 8 tane ağır hasarlı bina kalmış olacak. Bizim bütün gündemimiz bu şehri gelecekteki risklere ve depreme hazırlamak. Yarın deprem olduğunda 'Ah vah' etmemek istiyoruz. İnsanları deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız oturduğunuz yerden kalkıp adım atacaksınız. Deprem konusunda kararlıyız. Tabii ki de deprem olmasını istemeyiz ama bu, jeolojik bir gerçek. Biz konuşmak yerine iş yapmalıyız ve yapıyoruz. Kocaeli inşallah depreme en hazır illerden biri olacak" şeklinde konuştu.

Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor
Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor
Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı Son dakika haber | Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Deprem, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:53:02. #1.11#
SON DAKİKA: Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement