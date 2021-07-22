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Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya, hakkında çıkan iddialar ile ilgili suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya, hakkında çıkan iddialar ile ilgili suç duyurusunda bulundu

22.07.2021 16:55
Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya, hakkında çıkan iddialar ile ilgili suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Hamza Yerlikaya için 18/07/2021 tarihinde bir yayın kuruluşunun ana haber bülteni sırasında, sunucu tarafından, 'kul hakkı yenildiğine ve vatandaşların haklarının çiğnendiğine' dair iddia ortaya atıldığını belirten Av.

Hamza Yerlikaya için 18/07/2021 tarihinde bir yayın kuruluşunun ana haber bülteni sırasında, sunucu tarafından, 'kul hakkı yenildiğine ve vatandaşların haklarının çiğnendiğine' dair iddia ortaya atıldığını belirten Av. Esma Aybike Sarıçiçek, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve tazminat davası açacaklarını açıkladı.

Av. Sarıçiçek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Hamza Yerlikaya'nın dört farklı fotoğrafına yer verilmek suretiyle dört ayrı maaş aldığı haber konusu yapılmış, ancak söz konusu programda dahi açıklanan haberin kaynağının bulunmadığı belirtilmiştir. Müvekkilimin, ay yıldızlı milli bayrağımızı defalarca göndere çektirdiği, milli marşımız olan İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya defalarca dinlettirdiği haklı sportif başarıları nedeniyle FILA tarafından kendisine verilen "Asrın Güreşçisi" unvanı da son derece yakışıksız bir biçimde "Asrın Maaş Alanı" şeklinde ifade edilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki müvekkil, haberde aktarıldığı gibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı ve Sporcu Şeref Aylığı olmak üzere dört ayrı maaş almamaktadır. Müvekkilime Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevinden dolayı ve üstün sportif başarıları nedeniyle Sporcu Şeref Aylığı olmak üzere maaş ödemesi yapılmaktadır. Müvekkilimin aldığı bu maaşlar ve miktarları mevzuatça düzenlenmiş olup herhangi bir kimsenin hak kaybına uğramasına neden olunması söz konusu değildir.Bir haberciden beklenen basit bir araştırma ile gerçek durum öğrenilebilecekken, fotoğraflarına da yer verilerek, müvekkile "Asrın Maaş Alanı" yakıştırmasının yapılması ve haksız maaş alıp kul hakkı yediği yönündeki ifadelerin sistematik bir şekilde, farklı zaman dilimlerinde, basın-yayın araçları kullanılarak salt müvekkili itibarsızlaştırma gayesiyle haber konusu yapılması müvekkilimin sadece kişisel haklarının ihlali sonucunu doğurmamakta aynı zamanda suç da teşkil etmektedir.

Hal böyleyken; müvekkil hakkındaki gerçek durumdan haberdar olunması, yapılan yanlı ve yalan haberlere itibar edilmemesi, sorumlular hakkında hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu ve maddi/manevi tazminat davaları açılacağı hususlarının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya, hakkında çıkan iddialar ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Hamza Yerlikaya, İstiklal Marşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya, hakkında çıkan iddialar ile ilgili suç duyurusunda bulundu - Son Dakika Spor


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