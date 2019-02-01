Son Dakika Haberleri: Asrın Güreşçisi Pistlerde

Asrın Güreşçisi Pistlerde

1 saat önce

- (Özel haber) Asrın güreşçisi pistlerdeERZURUM - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, kayak tatili için Erzurum Palandöken'i tercih etti.

- (Özel haber) Asrın güreşçisi pistlerde

ERZURUM - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, kayak tatili için Erzurum Palandöken'i tercih etti.
Ailesiyle birlikte pistlerde kayak yapan Yerlikaya'ya sporcular ve vatandaşlar yakın ilgi gösterdi.
Yarı yıl tatilinin son haftasında ailesiyle birlikte Erzurum'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Palandöken'de kayak yaptı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ile Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Fatih Kıyıcı'nın eşlik ettiği Yerlikaya, yeteneğiyle dikkat çekti.
Daha önce bir kez kayak yaptığını belirten Yerlikaya, "Çok zevkli ve eğlenceli bir spor. Daha önce denemiştim ama çok izin sürmemişti. Bu kez daha iddialıyım" dedi.
Asbaşkan Kıyıcı'nın öğretileriyle kısa sürede dönüşleri öğrenen Yerlikaya'ya sporcular ve vatandaşlar yakın ilgi gösterdi.
Sporcularla bir süre sohbet eden Yerlikaya, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

Palandöken, Erzurum, Hamza Yerlikaya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Çakar'dan "Aylık Kazancım Bin Lira" Diyen Berkay'a Ağır Gönderme: İşsizlik Maaşına Başvur Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu

Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı Transfer Evrakları Yetişmeyen Ankaragücü Futbolcusu El Kabir, Ortada Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 17:02:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asrın Güreşçisi Pistlerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]