Hindistan'da Çay Hasadı - Son Dakika
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Hindistan'da Çay Hasadı

25.08.2022 11:31
Hindistan'da Çay Hasadı

ASSAM, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon semtindeki bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan bir işçi, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

ASSAM, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon semtindeki bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan bir işçi, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Çay Hasadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Çay Hasadı - Son Dakika
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