ASSAM, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon semtindeki bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan bir işçi, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Çay Hasadı - Son Dakika
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