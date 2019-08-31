Son Dakika Haberleri: Assam'da Müslümanları hedef alan yasa dışı göçmen krizi: 2 milyon vatandaşlık listesinden çıkarıldı
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Assam'da Müslümanları hedef alan yasa dışı göçmen krizi: 2 milyon vatandaşlık listesinden çıkarıldı

3 saat önce

Hindistan'ın Assam eyaletinde bölgedeki Müslüman azınlığı hedef aldığı öne sürülen yasa dışı göçü kontrol etmek için uzun yıllar süren çalışmalar sonucu yaklaşık 2 milyon insan vatandaşlık listesinden çıkarıldı.

Assam'da Müslümanları hedef alan yasa dışı göçmen krizi: 2 milyon vatandaşlık listesinden çıkarıldı, System.String[]

Hindistan'ın Assam eyaletinde bölgedeki Müslüman azınlığı hedef aldığı öne sürülen yasa dışı göçü kontrol etmek için uzun yıllar süren çalışmalar sonucu yaklaşık 2 milyon insan vatandaşlık listesine alınmadı.


Assam eyaletinde cumartesi günü yayımlanan vatandaşlık listesinde 2 milyon kadar insanın listeden çıkarıldığı görüldü.

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Hindistan, Assam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:38 
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