Assam'da Müslümanları hedef alan yasa dışı göçmen krizi: 2 milyon vatandaşlık listesinden çıkarıldı
3 saat önce
Hindistan'ın Assam eyaletinde bölgedeki Müslüman azınlığı hedef aldığı öne sürülen yasa dışı göçü kontrol etmek için uzun yıllar süren çalışmalar sonucu yaklaşık 2 milyon insan vatandaşlık listesinden çıkarıldı.
Hindistan'ın Assam eyaletinde bölgedeki Müslüman azınlığı hedef aldığı öne sürülen yasa dışı göçü kontrol etmek için uzun yıllar süren çalışmalar sonucu yaklaşık 2 milyon insan vatandaşlık listesine alınmadı.
Assam eyaletinde cumartesi günü yayımlanan vatandaşlık listesinde 2 milyon kadar insanın listeden çıkarıldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:38
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