Assan Alüminyum, AHR EXPO 2020 Fuarı'nda yoğun ilgi gördü

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, Assan Alüminyum, Amerika'da katıldığı AHR EXPO 2020 Fuarı'nda yoğun ilgi gördü.

Assan Alüminyum'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde dünyadaki en önemli üreticiler arasında yer alan şirket, Amerika'daki faaliyetlerine iştiraki Kibar Americas ile birlikte devam ediyor.

Her yıl düzenlenen ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörü fuarları içinde dünyanın en büyük fuarı olma özelliği taşıyan AHR EXPO 2020'ye katılan Assan Alüminyum, sürdürülebilirliğe odaklanan faaliyetlerini katılımcılara aktarırken, şirket standı ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları 1930 yılından bu yana buluşturan AHR EXPO, bu yıl 3-5 Şubat tarihlerinde ABD'nin Orlando şehrinde düzenlendi. Fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da ısıtma, soğutma, havalandırma ve bu alanlara dokunan tüm sektörlerden üretici firmaları bir araya getirdi. 2 binin üzerinde katılımcının buluştuğu fuarda Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik odaklı standıyla yer aldı.

Assan Alüminyum, fuarda sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği nasıl sağladığına dikkati çekti. Ayrıca alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir doğasını ve entegre geri dönüşüm tesislerindeki faaliyetleriyle bu konudaki çalışmalarını anlattı.



" Kuzey Amerika'daki faaliyetlerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 90 yıllık geçmişe sahip bu önemli fuarda yer almalarının önemini vurgulayarak, "Alüminyum stratejik bir ürün ve gelişmiş ülkelerin metali. Sektörümüz geliştikçe Türkiye de gelişecek. Bu gelişime hız kazandırmak için 30 yılı aşkın süredir büyük gayret gösteriyoruz. Şirket olarak 'Geleceği birlikte şekillendiriyoruz' mottomuzla, Türkiye'de sektörün öncüsü, folyo üretim kapasitemizle Avrupa'nın en büyük üç üreticisinden biri, global alüminyum pazarının da en önemli aktörlerinden biri konumundayız. Assan Alüminyum olarak, toplam satışımızın yüzde 80'ini, 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Global arenada bir marka olma stratejilerimizin bir çıktısı olarak yurt dışında büyüme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Kuzey Amerika'daki faaliyetlerimizi Chicago'da kurduğumuz şirketimiz Kibar Americas ile yaklaşık 2 yıldır başarılı bir şekilde güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Güngör, şirket olarak alüminyumun doğayla dost özelliğinden maksimum fayda yarattıklarını ve geri dönüşüm tesislerindeki faaliyetlerini en etkin biçimde gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kibar Holding olarak United Nations Global Compact (UNGC) imzacısıyız ve şirket süreçlerimizde de sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendimize ilke edindik. 'Geleceği tüketmeden üretiyoruz' bakış açımızla ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda üzerimize düşen sorumluluğun daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Karbon ayak izimizi dengelemek amacıyla bünyemizde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesisimizde, üretim tesislerimizin bir senelik elektrik enerjisi tüketiminin tamamı kadar temiz enerji üretiyoruz. Güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik değerleri doğrultusunda sürekli iş ortaklarına değer yaratmaya yönelik, ürün ve hizmetlerini geliştirme çalışmaları yapıyoruz."