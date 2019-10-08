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Assan Alüminyum'da üst düzey atama

27 dakika önce

Uğur Bozpınar, Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Assan Alüminyum'da üst düzey atama, System.String[]

Uğur Bozpınar, Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.


Türkiye'nin yassı alüminyum sektöründeki önde gelen üreticisi Assan Alüminyum, satış organizasyonunu yeniden yapılandırdı. İş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen yeniden yapılandırma kapsamında Satış Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu oluşturuldu. 2002 yılından bu yana Assan Alüminyum çatısı altında başarılı çalışmalarını sürdüren Uğur Bozpınar bu role atandı. Bozpınar, görevini şirketin Genel Müdürü Göksal Güngör'e bağlı olarak yürütecek.


İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Uğur Bozpınar, MBA'sini de aynı üniversitede tamamladı. Çalışma hayatına Assan Alüminyum'da satış uzmanı olarak başlayarak, İnşaat ve Distribütör Satış Müdürü görevine kadar yükseldi. Şirketteki son yapılandırma kapsamında Bozpınar, Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak kendisine bağlı direktörlükleri ve tüm satış organizasyonunu yönetecek. - İSTANBUL

Assan Alüminyum, Türkiye, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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