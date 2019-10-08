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Assan Alüminyum'da üst düzey atama

21 dakika önce

Assan Alüminyum Satış Genel Müdür Yardımcılığına Uğur Bozpınar atandı.

Assan Alüminyum'da üst düzey atama, System.String[]

Assan Alüminyum Satış Genel Müdür Yardımcılığına Uğur Bozpınar atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Alüminyum, satış organizasyonunu yeniden yapılandırdı.

İş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen yeniden yapılandırma kapsamında satış genel müdür yardımcılığı pozisyonu oluşturuldu. 2002 yılından bu yana Assan Alüminyum çatısı altında başarılı çalışmalarını sürdüren Uğur Bozpınar, bu göreve atandı. Bozpınar, görevini şirketin genel müdürü Göksal Güngör'e bağlı olarak yürütecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Uğur Bozpınar, MBA'ini de aynı üniversitede tamamladı. Çalışma hayatına Assan Alüminyum'da satış uzmanı olarak başlayan, inşaat ve distribütör satış müdürü görevine kadar yükselen Bozpınar, şirketteki son yapılandırma kapsamında satış genel müdür yardımcısı olarak kendisine bağlı direktörlükleri ve tüm satış organizasyonunu yönetecek.

Assan Alüminyum, Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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