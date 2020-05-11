Assan Alüminyum, sektöründe risk yönetimi belgesini alan ilk firma oldu

TS ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Doğrulama Belgesi'ni almaya hak hazanan Assan alüminyum sektöründe bu belgeyi alan ilk firma oldu.

Assan Alüminyum'un açıklamasına göre, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Doğrulama belgesi almaya hak kazanan şirket, bu alanda sektöründe bir ilke imza attı.

Şirket, risk yönetimi faaliyetleri ve bu alandaki uygulamalarıyla uluslararası risk yönetimi standartlarını kapsayan belgeye, yönetim sistemi performansı, operasyonel verimlilik ve üst düzey risk yönetim çalışmalarını planlı ve sistematik şekilde ele alması neticesinde sahip oldu.

Uluslararası standart ailesinin üyesi olan ISO 31000, gelecekte oluşabilecek zor koşulları öngören, riskler ortaya çıkmadan önlem alınmasını ve zaman tasarrufunu sağlayan, kaynak israfını önleyen, hedefleri gerçekleştirme olasılığını artıran ve proaktif yönetimi teşvik eden bir sistem olarak biliniyor.

"Sürdürülebilirlik en önemli gündem maddemiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, sektörde bu belgeyi alan ilk firma olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz ile birlikte iş ortaklarımızla uzun yıllara dayanan bir çalışma kültürüne sahibiz. Bu kültürü ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirebilmek için olası risklerimizi önceden görerek harekete geçmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Assan Alüminyum olarak sürdürülebilirlik en önemli gündem maddemiz. Sürdürülebilirliğin 3 ana başlığından biri olan ve işletmeler için büyük önem taşıyan yönetişim kavramı, riski en iyi şekilde yönetmeyi gerektiriyor."

Güngör, risk yönetimi kültürünün ve ilkelerinin tüm çalışanları tarafından titizlikle içselleştirilmesi ve yürütülmesinin sağlanması sonucunda elde ettikleri bu belgeyle doğru yolda olduklarını gördüklerini anlattı.

Salgın döneminde ani değişiklikler karşısında hızlı aksiyon almanın, esnekliğin ve değişime adapte olmanın öneminin bir kez daha görüldüğünü aktaran Güngör, "Bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Şirket Nisan ayında uluslararası bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu Great Place to Work tarafından 'En İyi İşveren' unvanına layık görülerek yine sektöründe bir ilke imza atmıştı." açılamasında bulundu