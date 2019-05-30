Assan Alüminyum, verimliliği artıracak
1 saat önce
Otomotiv sektörüne kayda değer girdi sağlayan Assan Alüminyum, kapasite ve verimliliği artırmak amacıyla birçok yatırım planlıyor.
Otomotiv sektörüne kayda değer girdi sağlayan Assan Alüminyum, kapasite ve verimliliği artırmak amacıyla birçok yatırım planlıyor. Sürdürülebilirlik konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanan Assan, bu yıl ihracat miktarını da 295 bin tona çıkarmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:33
Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor
'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli hakkında karar çıktı
Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!