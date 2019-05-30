Son Dakika Haberleri: Assan Alüminyum, verimliliği artıracak
Son Dakika Ekonomi Haber

Assan Alüminyum, verimliliği artıracak

1 saat önce

Otomotiv sektörüne kayda değer girdi sağlayan Assan Alüminyum, kapasite ve verimliliği artırmak amacıyla birçok yatırım planlıyor.

Assan Alüminyum, verimliliği artıracak, System.String[]
Otomotiv sektörüne kayda değer girdi sağlayan Assan Alüminyum, kapasite ve verimliliği artırmak amacıyla birçok yatırım planlıyor. Sürdürülebilirlik konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanan Assan, bu yıl ihracat miktarını da 295 bin tona çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:33 
İhracat, Assan Alüminyum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor 'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli hakkında karar çıktı Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 13:10:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Assan Alüminyum, verimliliği artıracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]