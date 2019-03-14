Son Dakika Haberleri: Assan Foods'a Foodex Japan Fuarı'nda Yoğun İlgi

Assan Foods'a Foodex Japan Fuarı'nda Yoğun İlgi

13 dakika önce

Assan Foods, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Foodex Japan Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

Assan Foods'a Foodex Japan Fuarı'nda Yoğun İlgi, System.String[]
Assan Foods, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Foodex Japan Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Foods, Tokyo'da bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Foodex Japan Fuarı'na katıldı.

80 ülkeden yeme içme şirketlerinin ve ticari firmaların yer aldığı fuara, 85 bin ziyaretçi katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, Foodex Japan Fuarı'nın, Japonya'da düzenlenmekle birlikte, bölge ülkelerin gıda pazarına da hitap etmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti;

"Foodex Japan Fuarı'nda sektörümüzün önde gelen firmalarıyla temas kurduk ve potansiyel müşterilerimizle bir araya geldik. Sektördeki gelişmelere yakından temas etme fırsatı yakaladık. Bizler için oldukça verimli geçen fuar boyunca, standımıza uğrayan ziyaretçilerimize ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz."

Assan Foods'un fuarda büyük ilgi gördüğünü aktaran Koçoğlu, "Şu anda 300'den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Hem kendi markamızla hem de private label kanalında hızla büyüyoruz. Soslarımızı ülkelerin damak tatlarına göre farklı formüllerle yapıyoruz. Örneğin, bizim salçalarımız likopeni yüksek olduğu için Japonlar tarafından çok beğeniliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Walmart'la anlaştı, Çin'deki marketlere girdi

Hakan Koçoğlu, yakın zamanda dünya perakende devi Walmart ile anlaştıklarını da belirterek, "Walmart'ın Çin'deki marketlerinde kendi markamız Colorado ile yer almaya başladık. Böylece dünyanın en büyük market zincirinin Çin'de listelediği ürünler arasına girerek büyük bir başarıya imza atmış olduk. Aynı zamanda market zinciri Dairy Farm için de 6 ülkede 9 ürün üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tokyo, Japonya, Assan Alüminyum, Güncel
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