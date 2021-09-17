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Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat - Son Dakika

Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat

17.09.2021 11:45
Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat, System.String[]

Kibar Holding grup şirketlerinden otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil, kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell'in koltuklarını üretiyor.

Kibar Holding grup şirketlerinden otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil, kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell'in koltuklarını üretiyor.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün geleceği sürdürülebilirlik etrafında şekilleniyor. Kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell, otomotiv sektöründe hidrojen ekosisteminin kurulmasına öncülük etmeyi amaçlıyor.

Aracın hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltukları Assan Hanil tarafından tasarlanıp üretildi. Şirketin Kocaeli'deki tesislerinde üretilip Güney Kore'ye ihraç edilen ürünler oradan da Avrupa yolcusu oluyor. Kendi sınıfının ilk örneği olan hidrojen yakıtlı kamyon Avrupa'da yollardaki yerini aldı. 2030'a kadar Avrupa'daki hidrojen yakıtlı kamyon sayısını 25 bine ulaştırmak hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, küresel ekonominin en önemli lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörünün dönüşümünün, dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Otomotiv tedarik sektörü olarak bizlerin yapacağı Ar-Ge çalışmalarının bu dönüşüme katkı sunması gerekli. Assan Hanil olarak bu vizyon ile enerji verimliliğine katkı sunan hafif, güvenli ve ergonomik koltuk üretimi için harekete geçtik. 1,5 yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü olan koltuklarımızı Hyundai Xcient Fuel Cell'e özel ürettik. Bugün itibarıyla koltuklarımızı Kore'ye ihraç etmeye başlıyoruz. Seri üretime geçişimizi Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve tasarımdan üretime kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte kutlamanın gururunu yaşıyorum."

Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat
Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat

Kibar Holding, Assan Hanil, Hyundai, Kore, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat - Son Dakika
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