Assan Hanil'e engelli istihdamı ödülü

Bünyesindeki departmanlarda bir çok engelli bireyi istihdam eden Assan Hanil, 'En Fazla Engelli İstihdam Eden Şirket' ödülü aldı.



Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen 'İşte Engel yok' projesi kapsamında ödüle layık görüldü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'İşte Engel Yok' programı kapsamında Assan Hanil'e ödül takdim edildi. Bünyesindeki farklı departmanlarda engelli bireylere iş alanı oluşturduğu için takdim edilen Çınar Plaketini şirket adına İnsan Kaynakları Direktörü Müge Dağ, Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli İşkur İl Başkan Vekili Muhammet Açıkgöz'den aldı.



Assan Hanil 2017 yılında da İŞKUR tarafından 'En Fazla Engelli İstihdam Eden Şirket' ödülünü almıştı. - İSTANBUL