Assan Hanil'e Ford Q1 sertifikası

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil'in Bursa'daki üretim tesisi Ford Q1 sertifikası aldı.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, sertifika, Assan Hanil Bursa tesislerinde 23 Temmuz Perşembe günü düzenlenen törenle teslim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, "Assan Hanil olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Ford tarafından tedarikçilerine verilen en önemli sertifika olan Q1'i bundan tam 13 yıl önce Kocaeli'deki üretim tesisimiz ile almıştık. Şimdi Bursa tesisimizle de bu prestijli sertifikanın sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Assan Hanil'deki özverili çalışma arkadaşlarıma ve FORD yetkililerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ford tarafından başarılı tedarikçilere verilen ve global kalite sistemini ifade eden Q1 sertifikası ile Assan Hanil, FORD MOTOR COMPANY'nin tüm dünyadaki üretim tesisleri için potansiyel tedarikçi konumuna bir kez daha ulaşmış oldu. Assan Hanil daha önce Kocaeli tesisiyle de Q1 sertifikası almaya hak kazanmıştı.

Assan Hanil, uzun yıllardır Ford'un tedarikçisi konumunda. Son olarak Assan Hanil, Ford Otosan tarafından Türkiye'de geliştirilerek 2018 yılının eylül ayında piyasaya sürülen Ford Trucks F-Max kamyonunda stratejik tedarikçi olarak yer alan sürücü ve yolcu koltuğu ile başarısını bir kez daha kanıtladı. Ford Trucks F-Max 2019 yılında tüm rakiplerini geride bırakarak Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü almıştı.