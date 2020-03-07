Assan Hanil'in kadın istihdamına katkısı ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Assan Hanil'in kadın istihdamına katkısı ödüllendirildi - Son Dakika

Assan Hanil'in kadın istihdamına katkısı ödüllendirildi

6 saat önce

Assan Hanil, kadın istihdamına sağladığı katkılardan dolayı, İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen törende plaket aldı.

Assan Hanil'in kadın istihdamına katkısı ödüllendirildi, System.String[]

Assan Hanil, kadın istihdamına sağladığı katkılardan dolayı, İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen törende plaket aldı.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, otomotiv sektörünün küresel ölçekte en önemli tedarikçilerinden olan Assan Hanil, kadın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Otomotiv sektöründe kadın çalışan sayısının artırılması konusunda öncü rol üstlenen Assan Hanil, İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "41 İşletmeye Plaket" töreninde plaket aldı.

Teşekkür belgesini İŞKUR Kocaeli Şube Müdürü İlhami Çelik ve İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta'dan alan Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü Müge Dağ, kadın istihdamı konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı aldıkları ödülden duyduğu mutluluğu belirterek, şunları kaydetti:

"Assan Hanil olarak kadınların iş gücüne katılımı konusu en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Kadınların iş hayatındaki varlığının güçlenmesi hem ekonomik hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıyor. Sektör ve iş kolu ayrımı olmadan kadınlara daha fazla istihdam olanağı sağlanması ve fırsat eşitliği sunulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Her yıl kadın istihdam kapasitemizi artırıyoruz. İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR tarafından dördüncü kez ödüllendirilmenin, çalışmalarımızın karşılık bulmasının mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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