Son Dakika Haberleri: Assan Hanil, sektörü buluşturan etkinlik Automotive Meetings Bursa'da
Son Dakika Ekonomi Assan Hanil, sektörü buluşturan etkinlik Automotive Meetings Bursa'da - Son Dakika Ekonomi

Assan Hanil, sektörü buluşturan etkinlik Automotive Meetings Bursa'da

7 saat önce

Assan Hanil, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren paydaşların bir araya geldiği, bu yıl ikincisi düzenlenen Automotive Meetings Bursa'ya katıldı.

Assan Hanil, sektörü buluşturan etkinlik Automotive Meetings Bursa'da, System.String[]

Assan Hanil, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren paydaşların bir araya geldiği, bu yıl ikincisi düzenlenen Automotive Meetings Bursa'ya katıldı.


Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, 12-14 Kasım tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Automotive Meetings Bursa etkinliğinde yerel ve uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Otomotiv ve satış sonrası endüstrisi paydaşlarının bire bir görüşmeler yapmasını sağlayan Türkiye'deki tek etkinlik olma özelliği taşıyan Automotive Meetings Bursa, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. 30 milyar doların üzerinde ihracat hacmine sahip otomotiv sektörü için büyük önem taşıyan etkinlikte Assan Hanil, firmalarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.


"Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağlıyoruz"


Etkinliğin tüm katılımcılar açısından oldukça verimli geçtiğini, bu tür organizasyonların sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Assan Hanil İş Geliştirme Direktörü Mustafa Demir Özaçar, "Automotive Meetings Bursa otomotiv ve satış sonrası endüstrisinde faaliyet gösteren aktörlerin bire bir görüşmeler yaparak temasta bulunabileceği tek etkinlik. Bu yönüyle sektör açısından kritik öneme sahip. Bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Assan Hanil olarak ilk yılında da katılım sağladığımız etkinlikte, bu yıl da önemli temaslarda bulunduk" dedi.


"Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağlıyoruz. Bu katkıyı teknoloji yatırımlarımızla artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Özaçar, sektöre en iyi ve en özgün çözümleri sunmak için AR-GE faaliyetlerinin aralıksız sürdüğüne dikkat çekti. - BURSA

Organize Sanayi Bölgesi, Kibar Holding, Assan Hanil, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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