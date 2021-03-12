Assan Panel'den -85 derecelik yerli aşı odaları - Son Dakika

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, sandviç panel sektörü kuruluşu Assan Panel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak, yoğun aşılama devam ederken aşıların güvenle korunması ve taşınmasını sağlamak amacıyla aşı odası geliştirdi.

Assan Panel'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Türkiye'de hayata geçirilen yoğun aşı programı devam ederken, bu aşıların uygun sıcaklıkta korunması, soğuk tedarik zincirinin korunması ve güvenli bir şekilde depolanması kritik önem taşıyor. Kibar Grubu şirketlerinden Assan Panel Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen aşı odası -40 ila -85 derece arasında uygun saklama koşullarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, şirket olarak pandemi döneminin başından itibaren toplum sağlığını gözeten uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti. Akar, "Ülke çapında virüse karşı verilen mücadeleye destek olmak için tüm imkanlarımızı kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz aşı odalarıyla Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık kuruluşlarımıza aşı, kan, ilaç gibi hayati önem taşıyan ürünlerin uygun koşullarda saklanması, depolanması ve lojistik süreçlerin yönetilmesi alanlarında çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşıların yanı sıra modüler soğuk zincir gerektiren tüm ihtiyaçlara çözüm üretebilen Assan Panel'in aşı odaları kolay kurulum ve hızlı bakım avantajının yanı sıra, uzaktan izleme sistemi sayesinde cep telefonu veya bilgisayar aracılığıyla sıcaklık takibi imkanı sunuyor. Yedekli sisteme sahip aşı odaları yüzde 100 güvenilirlik sağlıyor. Sistem içeriğinde Assan Panel 200 milimetre PIR dolgulu soğuk depo paneli, menteşeli özel donmuş kapı, basınç dengeleme ventili ve LED aydınlatma bulunuyor.