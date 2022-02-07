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Assan Panel'in SmartCore teknolojisiyle yalıtımlı panel sektöründe yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Assan Panel'in SmartCore teknolojisiyle yalıtımlı panel sektöründe yeni dönem başlıyor

07.02.2022 12:52
Assan Panel'in SmartCore teknolojisiyle yalıtımlı panel sektöründe yeni dönem başlıyor

Assan Panel, ürettiği SmartCore teknolojisine sahip yalıtımlı panelleriyle binalarda benzersiz enerji verimliği, üstün yangın güvenliği ve uzun ömür sunuyor.

Assan Panel, ürettiği SmartCore teknolojisine sahip yalıtımlı panelleriyle binalarda benzersiz enerji verimliği, üstün yangın güvenliği ve uzun ömür sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SmartCore dolgulu sandviç paneller 0.0175 W/mK lambda değeri ile dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip bulunuyor. SmartCore yalıtımlı paneller sayesinde binalarda, daha az enerji tüketimi, daha az karbondioksit salınımı ve çevreye karşı yüksek duyarlılık sağlıyor.

Assan Panel AR-GE laboratuvarlarında geliştiren SmartCore teknolojisi ile üretilen yalıtımlı çatı ve cephe panelleri 0,0175 W/mK lambda değeri ile mineral liften iki kat ve poliüretan dolgudan ise yüzde 20 fazla ısı verimliği sağlıyor. Daha düşük kalınlıklarda daha yüksek performans gösteren SmartCore yalıtımlı paneller, bu sayede montaj ve nakliye maliyetinden tasarruf sağlıyor.

Çatı üzeri GES sistemleri ile uyumlu solar kepli panel de dahil olmak üzere Assan Panel'in ürettiği tüm yalıtımlı panel gruplarında kullanılmaya başlanan SmartCore teknolojisi binalarda yüksek performans veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, "Assan Panel'in en önemli uzmanlık alanları ısı, ses yalıtımı, sızdırmazlık ve yangın dayanımıdır. AR-GE laboratuvarlarımızda geliştirilen SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi ile sektörümüzdeki ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Isı yalıtımının doğru yapılması ile binalarda enerji tüketimini azaltmayı ve ekonomimize katkı sunmayı hedefliyoruz. Daha önce yangın dayanımında özellikle de taşyünü yalıtımlı panellerde küresel rekor değerler elde etmiştik, SmartCore teknolojisi ile de ısı yalıtımında maksimum verim elde edilmesini sağlayan belge ve sertifikasyonları elde ettik. SmartCore küresel çapta sektörünün en yüksek kombine performansını sunuyor." ifadelerini kullandı.

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Araştırma Geliştirme, Yangın, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Assan Panel'in SmartCore teknolojisiyle yalıtımlı panel sektöründe yeni dönem başlıyor - Son Dakika


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