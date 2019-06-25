Son Dakika Haberleri: Assan Panel Irak Build Fuarı'na katıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Assan Panel Irak Build Fuarı'na katıldı

1 saat önce

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, Bağdat'ta gerçekleştirilen Iraq Build Fuarı'na katıldı.

Assan Panel Irak Build Fuarı'na katıldı, System.String[]
Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, Bağdat'ta gerçekleştirilen Iraq Build Fuarı'na katıldı. Fuara katılarak büyük bir yatırım potansiyeli taşıyan Irak pazarına yakından temas etme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, "Irak, ülkemiz inşaat sektörü için önemli fırsatlar sunuyor" dedi.

Kibar Holding'in grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, Bağdat'ta düzenlenen Iraq Build Fuarı'na katıldı. 11-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen, 29 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı fuarda Assan Panel, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

4 gün süren fuar boyunca çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, büyük bir yatırım potansiyeli taşıyan Irak pazarına yakından temas etme fırsatı sunan fuarın kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Akar, "Irak, yeniden yapılanma kapsamında okuldan hastaneye, yoldan konuta kadar pek çok alanda yatırıma açık bir ülke. Irak Planlama Bakanlığı'na göre Irak'ın yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan rakam 100 milyar dolar. Dolayısıyla Irak, sektörümüz için büyük bir potansiyel barındırıyor" diye konuştu.

"Ortadoğu bizim için oldukça önemli bir pazar"

Assan Panel olarak küresel bir şirket olma vizyonuyla ihracat pazarlarında daha aktif olmayı hedeflediklerini belirten Akar sözlerine şöyle devam etti: "Ortadoğu bizim için oldukça önemli bir pazar. Yurt içinde Tuzla, İskenderun ve Balıkesir'deki üç fabrikamızın ve 4 sürekli üretim hattımızın yanı sıra yurt dışında Ürdün'de tesisimiz bulunuyor. Bu tesisimizle Ortadoğu'nun en büyük sandviç panel üreticisi konumundayız". - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
Bağdat, Irak, Assan Panel San. Ve Tic. A.Ş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi 'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:25:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Assan Panel Irak Build Fuarı'na katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]