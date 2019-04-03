Son Dakika Haberleri: Assan Panel Turquality Marka Destek Programı'na Kabul Edildi

Assan Panel Turquality Marka Destek Programı'na Kabul Edildi

49 dakika önce

Assan Panel, panel sektöründe Turquality Marka Destek Programı'na kabul edilen ilk şirket oldu.

Assan Panel Turquality Marka Destek Programı'na Kabul Edildi, System.String[]
Assan Panel, panel sektöründe Turquality Marka Destek Programı'na kabul edilen ilk şirket oldu.

Kibar Holding'in grup şirketlerinden olan, sandviç panel sektöründe faaliyet gösteren Assan Panel, markalaşma programı Turquality'nin Marka Destek Programı'na kabul edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirket, kendi sektöründe bu programa kabul edilen ilk, inşaat malzemeleri sektöründe ise ikinci firma oldu.

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, "Şirketimiz açısından 2018 yılı oldukça verimli geçti. Assan Panel olarak sahip olduğumuz kalite standardı, müşterilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışı ve risk yönetimimiz sayesinde, bu dönemde pazar payımızı artırarak önemli bir başarıya imza attık. 2019 yılına da çok güzel bir başlangıç yaptık. Turquality Marka Destek Programı'na kabul edilerek sektörümüzde bunu gerçekleştiren ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu programa kabul edilmemizde hızlı ve kaliteli hizmet anlayışımız, üst seviyede tuttuğumuz iş süreçlerimiz, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve yenilikleri yakından takip ederek hayata geçirmemiz etkili oldu. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayarak global marka gücümüzü artıracağız" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimiz bize güveniyor"

Assan Panel'in sahip olduğu özelliklerle sadece sektörüne değil ülke ekonomisine de ciddi katkılar sunduğunu söyleyen Akar sözlerine şöyle devam etti: "Ülke ekonomisine yaptığımız en önemli katkılardan biri, Türkiye'de regülasyon ve rehabilitasyon anlamında inşaat malzemesi sektöründe piyasalara yön veren lider firmalar arasında olmamız. Bunun yanı sıra yıllık 100 bin tona ulaşan sac ve alüminyum tüketimimizle ülkemiz alüminyum, sac ve demir çelik sektörünün lokomotif şirketlerinden biri konumunda bulunuyoruz. Ekonomimizin ana sektörlerinden birinin inşaat olması nedeniyle bu alana kurumsal firmaların öncülük etmesi ülkemizin sağlıklı gelişimi açısından son derece önemli." Assan Panel'in Kibar Holding'in yarım asra yaklaşan geçmişinden aldığı güvenirliliğin piyasada tercih edilmelerinin başlıca sebepleri arasında olduğunu dile getiren Akar, kalite konusundaki hassasiyetlerinin müşterileri tarafından bilinmesinin de kendilerine büyük bir avantaj sağladığının altını çizdi. Üretimlerini herhangi bir sorunla karşılaşılmayacak bir mühendislik ve bilgi birikimi ile yaptıklarını ifade eden Akar, "Müşterilerimiz kurumsal kimliğimizin farkında. Assan Panel'den aldıkları her ürünün, etiketindekinin tam karşılığı olduğunu biliyor ve bize güveniyorlar" diye konuştu.

Assan Panel ihracatını yüzde 50'lere çıkarmayı hedefliyor

Assan Panel'in kendi teknolojisi ve Ar-Ge'si olan, 28 yıllık bir şirket olduğunu vurgulayan Akar, yurt dışı pazarlara yönelik planlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Şu anda Türkiye'den 67 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve deneyim ile önümüzdeki üç yıl içinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Ortadoğu'ya yapacağımız yatırımlarla yüzde 35 olan ihracat oranımızı, yüzde 50'lere kadar çıkarmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:35 Kaynak: İHA

Kibar Holding, Assan Panel San. Ve Tic. A.Ş, Ekonomi
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