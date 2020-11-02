Assan Panel 'REI 180' sertifikası aldı - Son Dakika

Assan Panel 'REI 180' sertifikası aldı

02.11.2020 11:37
Assan Panel 'REI 180' sertifikası aldı, System.String[]

Assan Panel, 100 mm taşyünü dolgulu sandviç panelle, yangın dayanım sonucu olan REI 180 sertifikasını elde ettiğini açıkladı.

Assan Panel, 100 mm taşyünü dolgulu sandviç panelle, yangın dayanım sonucu olan REI 180 sertifikasını elde ettiğini açıkladı.

Endüstriyel binaların tüm yalıtım ihtiyaçları için toplam çözüm üreten Assan Panel'den yapılan açıklamada, 100 mm taşyünü dolgulu sandviç panelle bugüne dek elde edilmiş en iyi yangın dayanım sonucu olan REI 180 değerinin elde edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, 7 kıtada, 92 ülkede çok farklı özellik ve gereksinime sahip birçok projeye ürün ve hizmet sağladıklarını, müşterilerin tüm ihtiyaç ve beklentilerine çözüm sunacak teknolojileri geliştirdiklerini belirterek, "Özellikle son yıllarda hem üzücü sonuçlar doğuran yangın olaylarının yaşanması hem de kazanılan bilinç, dayanımlı sandviç panellere olan eğilimi artırdı. Tüm dünya genelinde sigorta şirketleri ve yapı ruhsatı veren yerel yönetimler kaplama malzemelerinde yangın dayanımlı ürünlerin kullanımını zorunlu hale getirdi. Daha önce PIR dolgulu panellerimiz ile boy sınırı olmaksızın FM Sertifikası alan tek yerli üretici olmuştuk. Taşyünü dolgulu panellerimize yaptığımız Ar-ge yatırımları sonucu, 100 mm dolgulu ürünlerimizde elde edilmesi güç bir skor elde ettik. Panellerimiz 3 saat 49 dakika boyunca yük taşıma kapasitesini, bütünlüğünü ve yalıtım fonksiyonlarını koruyarak REI 180 sertifikasını elde etti. Daha düşük panel kalınlıklarıyla daha uzun süre dayanım elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kibar Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren, Türkiye'de Tuzla, İskenderun ve Balıkesir'de kurulu üç fabrikası ve 4 sürekli üretim hattı bulunan, yurtdışında da Ürdün'ün Mafraq kentinde sandviç panel üretim tesisine sahip olan şirket, geçen Haziran ayında güneş panelleriyle birebir uyumlu Solar Kepli Panel'i piyasaya sürmüştü. - İSTANBUL

Assan Panel 'REI 180' sertifikası aldı
Assan Panel 'REI 180' sertifikası aldı

Assan Panel San. Ve Tic. A.Ş, Balıkesir, Yangın, Ürdün, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Assan Panel 'REI 180' sertifikası aldı - Son Dakika Ekonomi


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