Assange, Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Tutuklandı
1 saat önce
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Londra'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: İHA
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange
, Londra
'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, kefaletle serbest bırakılma şartlarına uymaması ve 29 Haziran 2012'de teslim olmadığı gerekçesiyle Londra'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Bölge Hakimi Michael Snow, Assange'yi 29 Haziran 2012'de teslim olmamaktan suçlu buldu. Assange suçsuz olduğunu iddia etti.
Yargıç Snow, Assange'nin davranışının kendi bencil ilgisinin ötesine geçemeyen bir narsistin davranışı olduğunu söyledi. - LONDRA
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Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı
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