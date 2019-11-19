Son Dakika Haberleri: Assange hakkındaki tecavüz soruşturması düşürüldü
Son Dakika Güncel Assange hakkındaki tecavüz soruşturması düşürüldü - Son Dakika

Assange hakkındaki tecavüz soruşturması düşürüldü

6 saat önce

İsveç, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını kapattı.

Assange hakkındaki tecavüz soruşturması düşürüldü, System.String[]

İsveç, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını kapattı.

Savcı Eve-Marie Persson, yaptığı açıklamada, suçlamanın üzerinden 9 yıl geçtiğini, bunun sözlü kanıtı zayıflattığını belirtti.

Müştekilerin ifadelerinin tutarlı, kapsamlı ve detaylı olduğunu kaydeden Persson, "Kurban olayları inandırıcı ve güvenilir şekilde anlatsa da hafıza doğal olarak zamanla zayıflıyor." ifadesini kullandı ve soruşturmayı kapattı.

Assange, 2010'da iki İsveçli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyordu.

Casuslukla da suçlanan Assange nisandan beri İngiltere'de tutuklu

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İngiltere'de mahkemenin, casuslukla suçlandığı ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Ülkede en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Julian Assange hakkında İsveç'te açılan istismar soruşturması kapatıldı
Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 04:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Assange hakkındaki tecavüz soruşturması düşürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]