Son Dakika Haberleri: Assange'ın ABD'ye iade davasının ertelenmesi talebi reddedildi
Son Dakika Dünya Assange'ın ABD'ye iade davasının ertelenmesi talebi reddedildi

Assange'ın ABD'ye iade davasının ertelenmesi talebi reddedildi

9 dakika önce

İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın avukatlarının, ABD'ye iadesiyle ilgili davanın şubattaki duruşmasını erteleme talebini reddetti

Assange'ın ABD'ye iade davasının ertelenmesi talebi reddedildi, System.String[]

İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın avukatlarının, ABD'ye iadesiyle ilgili davanın şubattaki duruşmasını erteleme talebini reddetti.


Assange'ın avukatlarının, Wikileaks kurucusunun ABD'ye iade davasının şubatta yapılması kararlaştırılan duruşmalarının 3 ay ertelenmesi talebi Westminster İlk Derece Mahkemesinde reddedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:03 
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