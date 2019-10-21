Assange'ın ABD'ye iade davasının ertelenmesi talebi reddedildi
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İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın avukatlarının, ABD'ye iadesiyle ilgili davanın şubattaki duruşmasını erteleme talebini reddetti
İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın avukatlarının, ABD'ye iadesiyle ilgili davanın şubattaki duruşmasını erteleme talebini reddetti.
Assange'ın avukatlarının, Wikileaks kurucusunun ABD'ye iade davasının şubatta yapılması kararlaştırılan duruşmalarının 3 ay ertelenmesi talebi Westminster İlk Derece Mahkemesinde reddedildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:03
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